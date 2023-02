तस्वीर में ढेर सारे LET के बीच लिखा एक अलग शब्द, 5 सेकेंड में खोज निकालिए वो स्पेलिंग; सुलझाइए मज़ेदार पहेली

ऑप्टिकल भ्रम चुनौतियां आपको बचपन के खेल की याद जरूर दिलाती है लेकिन असल में अब ये बच्चों के खेल से कहीं ऊपर जा चुकी है ये टाइम पास न होकर अब आपके बुद्धि कौशल का परीक्षण बन चुकी है. जिसे सुलझाने में आपके तेज़ नज़र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. तस्वीर को देखेंगी नजरें और दिमाग करेगा उसे सॉल्व. ठीक वैसे ही जैसे आजकल एक ऑप्टिकल इल्यूजन चुनौती खूब चलन में हैं, जिसमें एक जैसे ढेर सारे शब्दों के बीच एक अलग या गलत शब्दों के बीच सही शब्द की तलाश कर सुलझानी होगी उलझी हुई पहेली.

Can you spot the different words: तस्वीर में छुपी ऐसी पहेलियां अक्सर ही दिमाग को झकझोर देने का काम करती है तापमान एक जैसे शब्दों की भीड़ में एक डिफरेंट शब्द को खोजना आसान नहीं होता सामने होकर भी नजरें न जाने क्यों उसे नहीं देख पाती यही वजह है कि चुनौतियों को कहते हैं ऑप्टिकल भ्रम चुनौतियां जहाँ ढेर सारे अंग्रेजी के शब्दों के बीच आपको एक अलग शब्द खोजना है जिसके लिए पांच सेकंड का वक्त तय है.

क्या तस्वीर में आपको दिखा अलग अंग्रेज़ी शब्द

पीले रंग की तस्वीर में काले रंग से ढेर सारे LET लिखे हुए हैं उन्हीं के बीच छिपा है एक अकेला JET तेज दिमाग के धनी हैं तो झट से सुलझाएंगे ये पहेली. चुनौती के तौर पर जो तस्वीर पेश की गई है उसमें बड़ी चालाकी से एक अलग स्पेलिंग वाला शब्द छुपा दिया गया है आप में लेकिन वो कहाँ है और वो शब्द क्या है ये ढूंढना आपका काम है आपको बता दें कि वो शब्द तस्वीर में बिल्कुल सामने होकर भी आप की नज़रों से चूक जा रहा है. लिहाजा आपको तस्वीर में छुपी अलग शब्दों को खोजने के लिए नो सिर्फ नजर बल्कि अपनी तेज दिमाग का इस्तेमाल करना होगा.

अंग्रेज़ी के LET के बीच बिल्कुल सामने ही मौजूद है डिफरेंट इंग्लिश वर्ड JET

सामने होकर भी JET को खोजने में झुंझला गया दिमाग

तस्वीर में अंग्रेज़ी के LET के बीच में छिपा डिफरेंट इंग्लिश वर्ड हैं JET. जो तस्वीर के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है. लेकिन कहते हैं न कि ये चुनौती दिमाग का खेल होती है. लिहाजा यहां कुछ भी आसानी से न तो नज़र आता है. ना समझ में आता है. अगर आप माथापच्ची करने के बावजूद हार मान रहे हैं, तो ऊपर दी गई तस्वीर में देखिए चुनौती का हल.