कैमरे में कैद हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर, देखने वाले हैरान, जताई एलियंस के होने की आशंका!

अक्सर प्रकृति हमें हैरान कर देती है और कुछ ऐसे नजारे देखाती है जिसे देखकर लोग अचरज में पड़ जाते हैं. ऐसा ही कुछ बीते हफ्ते जियोर्जिया (Georgia) में हुआ. जहां आसमान में कुछ ऐसा दिखाई दिया, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए.

दरअसल. जियोर्जिया से कई वीडियोज सामने आ रहे हैं, जिनमें बादलों का अजीबोगरीब पैटर्न (Weird pattern of clouds) देखने को मिल रहा है. एक बार को तो शायद आप भी वीडियो देखकर नहीं समझ पाएंगे कि ये वाकई में वहां के लोगों ने हकीकत में देखा या वीएफएक्स यानि विजुअल इफेक्ट्स (Visual Effects) का कमाल है. आपको बता दें कि एक वीडियो को डिस्कवर अर्थ के इंस्टाग्राम अकाउंट (Discover Earth Instagram Account) पर पोस्ट किया गया है, जिसमें बादल लंबी शेल्फ या बार (Shelf or Bar like) की तरह दिखाई दे रहे हैं. जानकारी के मुताबिक आसमान में देखे जाने वाले बादलों के इस पैटर्न को शेल्फ या रोल पैटर्न (Shelf or roll pattern of clouds) कहा जाता है, जो कि एक तरह का आर्कस क्लाउड पैटर्न (Arcus cloud pattern) ही है. जानकारी के लिए बता दें कि एक शेल्फ क्लाउड एक लो, होरिजोंटल और वेज के आकार का आर्कस क्लाउड (Low, horizontal and a wedge shaped arcus cloud) है. यह पेरेंट क्लाउड के आधार से जुड़ा होता है, जो कि आमतौर पर क्यूम्यलोनिम्बस (Cumulonimbus cloud) होता है,

क्या है वीडियो की हकीकत?

जियोर्जिया के कॉमर्स (Commerce, Georgia) से आए इस वीडियो को जेमी नाइट (Jaymi Knight) ने शूट किया है. वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं. देखने वाले अपनी आखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि यह सच नहीं हो सकता. ऐसे ही एक कमेंट के जवाब में एक शख्स ने कहा कि यह एक दम सच है क्योंकि उस इलाके में रहने वाले उनके कई दोस्तों ने भी ऐसा देखा है. वहीं

@slixty9guy नाम के यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि एलियंस बादलों में यात्रा कर रहे हैं. अमूमन लोगों को यह नजारा देखकर अच्छा लगा, तो वहीं कुछ लोग इसे देखकर डर भी गए.