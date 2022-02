धरती का वो खतरनाक कोना, जहां कोरोना वायरस ने भी आने की हिम्मत नहीं की !

Covid Free Place of the Earth : पूरी दुनिया में कोरोना ने खूब तांडव मचाया, लेकिन इसी धरती का एक कोना (Covid Free Place of the Earth) ऐसा भी है, जहां कोरोना वायरस में जाने से डर गया. आइए बताते हैं आपको इस खतरकना जगह के बारे में.