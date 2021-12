क्या आप भी मोबाइल चार्ज करने के बाद नहीं करते स्विच ऑफ, देखिये कैसे हो जाता है ब्लास्ट!

आज के समय में ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन है. ये आज के टाइम में लोगों की जरुरत बन गया है, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी फैमिली के किसी एक सदस्य के पास स्मार्टफोन ना हो. दिनभर फोन यूज करने के बाद जैसे ही उसकी बैटरी लो होती है, लोग सीधे चार्जर की तलाश करने लगते हैं. लेकिन अपना फोन चार्ज होने के बाद आपमें से कितने लोग होंगे जो उसे वापस प्लग से निकालकर स्विच को ऑफ (Do You Switch Off Charger After Charging) करते होंगे?

जी हां, क्या आप भी यही सोचने लगे कि आप भी तो ऐसा नहीं करते हैं. हमारी काफी बुरी आदत है फोन को चार्ज कर लेने के बाद सीधे चार्जर से फोन को अलग कर अपना काम करने लगने की. लेकिन ये हरकत आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि अगर फोन को चार्जर से निकलने के बाद स्विच को ऑफ ना किया जाए तो कैसा हादसा हो सकता है?

मोबाइल चार्ज के बाद जरूर कर दें स्विच को ऑफ

द वायरल मीडिया जोहोर नाम के फेसबुक पेज पर ये तस्वीरें शेयर की गई. शख्स ने मोबाइल चार्ज करने के बाद स्विच को ऑफ नहीं किया और अचानक उससे चिंगारी निकलते हुए आग लग गई. इससे ब्लैंकेट और बेडशीट जल गई. इस पोस्ट को अभी तक हजारों बार लाइक किया जा चुका है. फोटो के कैप्शन में साफ लिखा है कि मोबाइल को चार्ज करने के बाद स्विच को ऑफ ना करने का ये नतीजा होता है.

ऐसे हो जाता है ब्लास्ट

पोस्ट शेयर होने के बाद वायरल हो गया. लोगों ने इसपर काफी कमेंट किया. एक शख्स ने लिखा कि वो अब कभी भी मोबाइल चार्ज होने के बाद स्विच ऑन नहीं रखेगा. साथ ही एक ने लिखा कि अक्सर वो भी ऐसा ही करता है. तस्वीर देखकर समझा जा सकता है कि मोबाइल चार्ज होने के बाद स्विच ऑफ नहीं किया गया, जिससे बेड पर जले का निशान बन गया.