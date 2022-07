शख्स के सिर में घुसा 'दिमाग खाने वाला कीड़ा', जानिए कहां और कैसे करता है अटैक ....

Do You Know About Brain Eating Amoeba : एक ऐसा ही दुर्लभ परजीवी इस संसार में मौजूद है, जो गलती से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए, तो इंसान का दिमाग खा जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि ये कब और कैसे कर सकता है अटैक.











Follow us on