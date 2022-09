कभी खाया है बैंगनी टमाटर ? होते हैं लाल-हरे टमाटरों से भी कहीं ज्यादा सेहतमंद

Do You Know About Purple Tomato: कुछ फल-सब्जियां कुदरत ने हमें बनाकर दी हैं, जो पेड़-पौधों पर उगती हैं. कुछ सब्ज़ियां ऐसी हैं, जिन्हें चाहे शाकाहारी लोग हों या मांसाहारी, सभी रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं. इनमें से एक सब्ज़ी है- टमाटर. लाल-हरे टमाटर देखने में जितने सुंदर लगते हैं, इनका स्वाद भी उतना ही लाजवाब होता है. सिर्फ इतना ही नहीं ये टमाटर हमारी सेहत के लिहाज़ से भी काफी फायदेमंद है. वैज्ञानिकों ने इसमें भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हुए कुछ और भी ज्यादा बेहतरीन टमाटर तैयार किया है.

वैज्ञानिकों ने लाल टमाटरों की जगह बैंगनी रंग के टमाटर तैयार किए हैं, जो न सिर्फ स्वाद में टमाटर की तरह हैं, बल्कि उनसे महक भी वैसी ही आती है. ताज़ा स्टडी में बताया गया है कि लाल-हरे टमाटरों से कहीं ज्यादा सेहतमंद बैंगनी रंग वाले टमाटर (Purple Tomato Benifits) होते हैं. न सिर्फ इनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, बल्कि ये कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक करने में कारगर होते हैं.

सेहत से भरपूर है बैंगनी टमाटर

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक बैंगनी रंग के इस टमाटर को University of East Anglia के प्रोफेसर और ब्रिटिश बायोकैमिस्ट कैथी मार्टिन ने अपनी टीम के साथ मिलकर तैयार किया. वे एक ऐसा टमाटर बनाना चाहते थे, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा हों, जैसे ब्लैकबेरी और ब्लूबेरी में पाए जाते हैं. उन्होंने स्नैपड्रैगन फ्लावर के दो जीन्स को मिलाकर टमाटर में एक खास तत्व का उत्पादन किया. इसके फायदों की बात करें तो स्टडी में पता चला है कि कैंसर के शिकार होने वाले चूहों को जब बैंगनी टमाटर खिलाया गया, तो वे आम टमाटर खाने वालों की तुलना में 30 फीसदी ज्यादा जिए. इसके बाद वैज्ञानिकों ने माना कि कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज़ से बचने में ये टमाटर फायदेमंद साबित होगा.

आधा कप टमाटर करेगा काम

अगर दिन में सिर्फ आधा कप बैंगनी टमाटर खाया जाए, तो इसमें मौजूद एंथोसायनिन ब्लूबेरीज़ जितना ही फायदा देता है. इसकी शेल्फ लाइफ भी आम टमाटर से दोगुनी है. प्रोफेसर मार्टिन के मुताबिक ये कोई दवा नहीं है, लेकिन इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हर तरह से फायदा करते हैं. प्रोफेसर मार्टिन के सह संस्थापन वाली कंपनी Norfolk Plant Sciences के मुताबिक बैंगनी चेरी टमाटर साल 2023 तक बाज़ार में भी उपलब्ध हो जाएंगे, जबकि इसके बीज भी बेचे जाएंगे ताकि लोग इसे लगा सकें.