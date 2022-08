दुनिया का अकेला जीव, जो बना सकता है सोलर एनर्जी ! पौधों की तरह है प्रकाश संश्लेषण की क्षमता

Do You Know About Leaf Sheep : लीफ शीप (Leaf Sheep) या फिर सी शीप ऐसा जीव है, जो समुद्र के शैवाल खाता है और पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस यानि प्रकाश संश्लेषण के ज़रिये एनर्जी हासिल करता है.











Follow us on