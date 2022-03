सोने-चांदी से भी महंगी बिकती है 'अद्भुत' मछली, पालने का खर्च भी नहीं है कम ! जानिए खासियत ...

Most Expensive Sea Food : दुनिया की कुछ सबसे महंगी चीज़ों में सोने-चांदी के गहने शुमार हैं, जिन्हें खरीदने के लिए हज़ारों-लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं. गनीमत है कि ये हमारे खाने-पीने की चीज़ें इतनी महंगी नहीं होतीं कि हम अपना पेट न भर सकें. वैसे जापान में एक मछली (Expensive Japanese Eel Fish) ऐसी भी है, जिसे खरीदना तो हर कोई चाहता है, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है. दुनिया के सबसे महंगे सीफूड में शुमार इस मछली (Eel Fish Costs More than Gold) को पालने से लेकर बनाने तक का खर्च बहुत ज्यादा है.

समुद्री जानवरों में कुछ सस्ते तो कुछ थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन खास तौर पर जापान में पाई जाने वाली ईल मछली की कीमत इतनी ज्यादा है कि इसे खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता. जापान में इस मछली ( Japanese eel fish) को उनागी मछली कहा जाता है. ईल या उनागी मछली को ताजे पानी में पाया जाता है और इसे पालने का तरीका भी दूसरी मछलियों से अलग है.

सोने जैसी महंगी है मछली

बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक साल 2018 में उनागी मछली का भाव (unagi fish price) 35 हज़ार डॉलर प्रति किलो यानि 24 लाख रुपये से भी ज्यादा के भाव से बिक रही थी. ये सोने की तत्कालीन कीमत से भी कहीं ज्यादा थी. इस मछली को पालने का खर्च भी बहुत ज्यादा है. उनागी मछली के बच्चों को पकड़कर ताजे पानी में बड़े होने तक पाला जाता है. सालभर में इन्हें पाला जाता है और इन्हें दिन में तीन बार गेहूं, सोयाबीन और मछलियों का तेल खिलाया-पिलाया जाता है. पालन के दौरान ज़रा भी असावधानी हो जाए तो सारी मछलियां इंफेक्टेड हो जाती हैं. जब 6 महीने से सालभर तक पलने के बाद मछलियां बड़ी हो जाती हैं, तब इन्हें बाज़ार में बेचा जाता है.

जापानी लोगों की प्रिय है मछली

जापान में हर साल करीब 50 टन उनागी या ईल मछली की मांग रहती है. सामान्य तौर पर मछलियों को सीधा पकड़कर बाज़ार में बेचते हैं, लेकिन उनागी के छोटे बच्चों को पकड़कर बढ़ाया जाता है, फिर उन्हें बेचते हैं. उनागी मछली को पालना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल इसे पकाना भी है. हर कोई इसे बना नहीं सकता. मछली को काटने से लेकर भूनने तक में कला होती है, जबकि इसकी ग्रिलिंग बेहद महंगी बिकती है.