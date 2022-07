आप जानते हैं उस सड़क के बारे में, जहां से गुजरते ही बजने लगता है संगीत !

Do You Know About Musical Road : इस अनोखी रोड पर गाड़ी स्पीड ब्रेकर से गुजरती है तो शानदार धुन सुनाई देने लगती है. ये म्यूज़िकल रोड कोई भ्रम नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का शानदार नमूना हैं, जो आपको हैरान कर देता है.











Follow us on