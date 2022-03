जानिए कहां है 'एक किडनी' वाला गांव, आधे-अधूरे अंगों के सहारे जी रहे हैं यहां के लोग !

One Kidney Village In Afghanistan : अफगानिस्तान की हेरात सिटी (Herat City) के पास एक गांव ऐसा भी है, जहां के ज्यादातर लोगों की एक किडनी गायब (Villagers Survive Over one Kidney) है. वे सिर्फ एक किडनी के सहारे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं.