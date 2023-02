दुनिया का सबसे शांत कमरा, यहां भ्रमित होने लगता है दिमाग, घंटेभर से ज्यादा कोई नहीं टिक पाया!

Do You Know About Quietest Room In The World: दुनिया के शोर गुल से परेशान लोगों को आपने ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि उन्हें शांति वाली जगह चाहिए. तो ऐसे ही लोगों के लिए अमेरिका में एक खास जगह है, जो पिन ड्रॉप साइलेंस को साकार करती है. अगर किसी इंसान को ज़रा शोर-शराबे की आदत है, वो यहां 5 मिनट भी नहीं ठहर पाएगा. वैसे कोई भी इस जगह पर एक घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाया है.

वैसे तो सभी सुकून- शांति के पल चाहते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा कमरा भी है, जो इतना शांत है कि यहां आने वाले इसे झेल ही नहीं पाते. अगर आप यहां बैठे हैं, तो खुद की ही धड़कनें सुन लेंगे. ये कमरा अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में मौजूद है. अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में मौजूद इस खास कमरे को धरती की सबसे शांत जगह माना जाता है. न तो यहां कोई आवाज़ है न ही कोई वाइब्रेशन.

दुनिया में कुछ भी हो, यहां नहीं आती आवाज़

वॉशिंगटन के रेडमंड परिसर में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर में बना ये सबसे शांत कमरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है. इस कमरे की आवाज माइनस 20.3 डेसीबल मापी गई है और दावा किया जाता है कि यहां एक घंटे से ज्यादा कोई नहीं टिक सकता है. मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने इस कमरे को कंपनरोधी बनाया है. 6 ठोस दीवारों के भीतर बने इस कमरे की हर दीवार 1 फीट मोटी है, ऐसे में बाहर की आवाज़ अंदर पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता. 21-21 फीट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले इस कमरे में आवाज़ नहीं गूंजरी क्योंकि कमरे की दीवारों, फर्श और छत को फाइबर ग्लास से बनाया गया है.

ऐसा सन्नाटा कि धड़कनें भी देती हैं सुनाई

कहते हैं कि इस कमरे के अंदर इतना सन्नाटा है कि आप अपने खून के प्रवाह को भी सुन सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक इस कमरे में 45 मिनट से अधिक कोई भी खड़ा नहीं रह पाया है. जिस शख्स ने इतना समय बिताने का साहस किया था, उसके मुताबिक उसे कमरे में ठीक से खड़े होने में समस्या हो रही थी और उसे भ्रमित होने जैसा महसूस हो रहा था. क्या आप यहां जाकर वक्त बिताना चाहेंगे?