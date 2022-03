पैसे देकर बेइज्ज़ती कराने आते हैं लोग, स्वादिष्ट खाने के बदले रेस्टोरेंट के वेटर उड़ाते हैं मज़ाक !

Waiters Insult Customers in Weird Restaurant : आपने भारतीय संस्कृति में मेहमानों को भगवान कहे जाते हुए सुना होगा. खाना परोसते समय उन्हें इज्ज़त और सम्मान देने के लिए भी कहा जाता है, लेकिन एक रेस्टोरेंट (Karen’s Diner) ऐसा भी है, जहां ग्राहकों को अच्छा खाने के बदले वेटर्स की बेइज्ज़ती और मज़ाक झेलना पड़ता है. यही तो इस अजीबोगरीब रेस्टोरेंट (Weird Restaurant Around The World) की खासियत है.

Karen’s Diner नाम के इस रेस्टोरेंट का लक्ष्य है – “Great Food, Terrible Service”. जी हां, सुनने में ये अजीब ज़रूर है लेकिन इस जगह पर जितना अच्छा खाना मिलता है, उतनी ही बदतमीज़ी से यहां का स्टाफ पेश आता है. ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में चलने वाली इस फास्ट फूड चेन की ये खासियत इसे बाकी ब्रांड्स से अलग खड़ा करती है.

पहुंचते ही आपकी बेइज्ज़ती कर देगा स्टाफ !

रेस्टोरेंट का नाम ही एक अमेरिकन स्लैंग पर है, जिसका मतलब कभी न संतुष्ट होने वाला अधेड़ आदमी होता है. यहां पर आना अपने आपमें बिल्कुल अलग अनुभव है. सबसे पहले ये रेस्टोरेंट सिडनी में खुला था और फिर इसे ब्रिसबेन में भी खोला गया. अब इसे और भी शहरों में खोले जाने की योजना है. यहां पर आने वाले लोग वेटर्स से बहस करने के लिए तैयार रहें. यहां पहुंचते ही स्टाफ आपसे कुछ भी ऐसा कह देगा, जो इंसल्ट करने के लिए काफी होगा. हां, अगर यहां बर्थडे पार्टी मना रहे हैं तो ये किसी भद्दे फैंसी ड्रेस कॉम्पटीशन जैसी होगी.

हर बात का मिलेगा उल्टा जवाब

द एज न्यूजपेपर से बात करते हुए एक ऑस्ट्रेलियन शख्स ने बताया कि वो एक बार वहां पहुंचा तो स्टाफ ने उसकी बेटी के बाल का मज़ाक बना दिया, जिसके बाद वो तुरंत वहां से चला आया. रेस्टोरेंट के ओनर्स का कहना है कि रेस्टोरेंट के ज़रिये एक ऐसी जगह तैयार करना चाहते हैं, जहां इंसान कुछ भी कह सके और उन्हें कैजुअल माहौल में खाने का एक्सपीरियंस मिले. एक बात और, आपकी भरसक बेइज्ज़ती के बाद वेटर्स अच्छे खाने की टिप भी एक्सपेक्ट करते हैं. है ना मज़ेदार बात !