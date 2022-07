ऐसा आइलैंड ...जहां चलता है ज़हरीले सांपों का राज, इंसानों के जाने पर है पूरी तरह पाबंदी !

Deadliest Place On Earth : अगर गलती से कोई एक सांप भी सामने आ जाए तो इंसान के हाथ-पांव कांपने लगते हैं, ऐसे में अगर आपको किसी ऐसी जगह (Do You Know About Snake Island) के बारे में बताया जाए, जहां सिर्फ और सिर्फ ज़हरीले सांप ही रहते हों, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? हालांकि ब्राज़ील (Brazil Snake Island) के साओ पाउलो (Sao Paulo) में एक द्वीप (Ilha da Queimada Grande) ऐसा ही है, जहां ज़हरीले सांपों (Venomous Snakes’ Island) का घर है और यहां किसी भी इंसान को जाने की इज़ाजत नहीं है.

दुनिया में तमाम ज़हरीले सांप होते हैं, जिनके एक बार काट लेने के बाद इंसान का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है. साओ पाउलो (Sao Paulo) में मौजूद इल्हा दे क्वेइमाडा ग्रैंड (Ilha da Queimada Grande) आइलैंड में दुनिया के ऐसे ही सबसे विषैले सांपों (Venomous Snakes’ Island) का घर है, यहां इंसानों के आने पर पूरी तरह पाबंदी है.

यहां मौजूद सबसे दुर्लभ और ज़हरीला सांप सुनहरे सिर वाला गोल्डेन लांसहेड वाइपर है, जो सिर्फ इसी आइलैंड पर मिलता है. (सांकेतिक तस्वीर)

हवा में उड़कर सांप करते हैं शिकार

साओ पाउलो से 32 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद द्वीप इल्हा दे क्वेइमाडा ग्रैंड (Ilha da Queimada Grande) पर हज़ारों अलग-अलग तरह के सांप मिलते हैं, जो बेहद ज़हरीले हैं. बताया जाता है कि द्वीप पर कुछ ऐसे भी खतरनाक सांप हैं, जो उछलकर चिड़ियों को भी काट लेते हैं. यहां मौजूद सबसे दुर्लभ और ज़हरीला सांप सुनहरे सिर वाला गोल्डेन लांसहेड वाइपर है, जो सिर्फ इसी आइलैंड पर मिलता है. बताते हैं उसका ज़हर इतना खतरनाक है कि इंसान का भी मांस गला देते है.

सिर्फ नेवी को है जाने की इज़ाजत

इस खतरनाक जगह पर किसी टूरिस्ट या आम इंसान को जाने की इज़ाजत नहीं है. ब्राज़ील की नेवी और Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation के कुछ चुने हुए रिसर्चर्स ही इस जगह पर जा सकते हैं. कहा जाता है कि साल 1909 से 1920 के बीच कुछ लोग लाइट हाउस के संचालन के लिए वहां रहते थे, लेकिन अब कोई भी सांपों के डर से वहां नहीं जाता. हालांकि कुछ अफवाहें ऐसी आती रही हैं कि द्वीप पर अवैध रूप से शिकारी आते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं हुई है.