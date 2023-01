यहां बच्चे पैदा करने पर मिलते हैं पैसे, सरकार देती है दूध-डायपर तक का खर्च! 3 साल तक चलता है सिलसिला ...

दुनिया के अलग-अलग देशों की अपनी भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं. हर जगह की अपनी समस्याएं होती हैं और उससे निपटने के उनके अपने तरीके. मसलन हमारे देश में जनसंख्या बढ़ना बड़ी समस्या है और सरकार इसे नियंत्रित करने के लिए तरह-तरह के जागरूकता अभियान चलाती है. वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं, जहां जनसंख्या कम है और वहां इसे बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग पॉलिसीज़ लागू की गई हैं.

हर देश में अपनी परिस्थिति और ज़रूरत के हिसाब से नियम-कानून बनाए जाते हैं. एक देश (Government Gives 1.28 Lakh to New Parents) ऐसा भी है, जहां बच्चों के जन्म के बाद लोगों को एकमुश्त कुछ पैसे दिए जाते हैं. पैसे मिलने का ये सिलसिला 3 सालों तक चलता है. हाल ही में मुंबई के रहने वाले एक ट्रैवल ब्लॉगर मिथिलेश ने इसकी जानकारी दी है क्योंकि वे खुद बेलारूस की एक लड़की से शादी के बाद पिता बने हैं.

बच्चे के जन्म पर मिलते हैं 1 लाख 28 हज़ार

मिथिलेश ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया है कि बच्चे के जन्म के बाद बेलारूस की सरकार की ओर से उन्हें 1 लाख 28 हज़ार रुपये दिए गए हैं. वे अपनी पत्नी के साथ बेलारूस में ही रहते हैं, इसलिए उन्हें ये पैसे दिए गए हैं. ये अमाउंट नए-नए माता-पिता को एकमुश्त सरकार की ओर से दिया जाता है. इसके बाद अगले 3 साल तक सरकार की ओर से उन्हें 18000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे. ये पैसे पैरेंट्स के अकाउंट में सीधा ट्रांसफर किए जाते हैं. उनकी पत्नी लीज़ा ने 2 महीने पहले नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिये बच्चे को जन्म दिया था, जो स्वस्थ है.

क्यों दिए जाते हैं सरकारी पैसे?

सरकार की ओर से नए माता-पिता को ये राशि इसलिए दी जाती है, ताकि उन्हें बच्चे के पालन-पोषण में दिक्कत न हो. बच्चे के जन्म पर ज्यादा खर्च होता है, ऐसे में पहले ये रकम लाखों में होती है और फिर हर महीने दूध-डायपर और ऐसी बेसिक चीज़ों के लिए 18 हज़ार रुपये दिया जाता है. वैसे फिनलैंड में भी साल 2013 से लेस्टिजारवी नगरपालिका में बेबी बोनस शुरू किया गया था, जिसके तहत पैदा होते ही बच्चे को करीब 7 लाख 86 हज़ार रुपये दिए जाते थे. इन देशों में इस तरह के बोनस के ज़रिये लोगों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि यहां ज़मीन के मुकाबले लोग काफी कम हैं.