दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ, जिसकी महज 1 ग्राम की कीमत में बिक जाएंगे छोटे-मोटे कई देश!

What Is The Most Expensive Material In The World: एक सामान्य आदमी अगर कुछ हीरे-प्लेटिनम या फिर सोने-चांदी की चीज़ें खरीद लेता है तो उसे यही सबसे महंगी धातु लगती हैं. हालांकि ये चीज़ें भी सस्ती नहीं हैं लेकिन ऑनलाइन जब लोगों ने ये पूछा कि सबसे महंगा पदार्थ (World’s Most Expensive Material) क्या है तो जो जवाब मिला, वो आपकी सोच बदल देने वाला है.

दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी चीज़ के बारे में सोचने पर अगर आपका दिमाग हीरे और प्लेटिनम तक ही जा रहा है, तो हम आपको बता दें कि एक ऐसी भी चीज़ दुनिया में मौजूद है, जिसकी एक ग्राम की कीमत कई देशों की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है. हो सकता है हममें से बहुत से लोगों ने इस धातु का नाम भी न सुना हो, लेकिन ‘एंटीमेटर’ यानि ‘प्रतिपदार्थ’ नाम की धातु दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है.

कीमत सुनकर ही आ जाएगा चक्कर

एंटीमेटर यानि प्रतिपदार्थ को दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती पदार्थ माना जाता है. नासा के मुताबिक इसके एक ग्राम की कीमत 62.5 ट्रिलियन डॉलर यानि भारतीय मुद्रा में लगभग 5000 अरब रुपये से भी ज्यादा है. ये बाकी धातुओं की तरह खान या वातावारण में नहीं मिलता बल्कि लैब में तैयार होता है. इसके बारे में अंतरिक्ष की दुनिया से पता चला था. ये ब्लैक होल में तारों के दो हिस्से में टूटने की घटना में पैदा होता है और इसमें असीमित ऊर्जा होती है. इसे सर्न की प्रयोगशाला में पहली बार बनाया गया था, जो 10 नैनोग्राम से भी कम है. इसे बनाने में बहुत ज्यादा बजट की ज़रूरत होती है.

सौरमंडल से जुड़े हैरान करने वाले फैक्ट आगे देखें…

एंटीमेटर में होती है जबरदस्त ऊर्जा

वैज्ञानिक इस मटीरियल पर रिसर्च अब भी कर रहे हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत सी चीज़ों में हो सकता है. मेडिकल की फील्ड खासकर कैंसर के इलाज में भी एंटीमेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है. आम ईंधन के मुकाबले एंटीमेटर की एनर्जी डेंसिटी काफी ज्यादा होने की वजह से इसका इस्तेमाल रॉकेट फ्यूल के रूप में भी किया जा सकता है लेकिन इसे बनाना इतना आसान नहीं है.