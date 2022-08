दुनिया की वो देश, जहां 4 महीने तक नहीं डूबता सूरज, 24 घंटे रहता है भरपूर उजाला!

Land of Midnight Sun: दुनिया में एक जगह (Place on Earth Where Sun Doesn't Set for Months) ऐसी भी है, जहां सूरज 4 महीने तक नहीं डूबता है. अगर आपके दिमाग में अंटार्कटिका का नाम आ रहा है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे. ये जगह लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से भी जानी जाती है.











Follow us on