बिना सिर के भी ज़िंदा रह सकता है ये ढीठ कीड़ा, पानी के बिना तड़प-तड़पकर होती है मौत !

Amazing Facts About Insects : दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, उनके प्राण कंठ में ही बसते हैं. अगर गला कट जाए, तो उनकी ज़िंदगी कुछ ही पलों की बचती है. इंसान से लेकर खतरनाक से खतरनाक जानवर भी सिर कटने के बाद जीवित नहीं रह पाता. हालांकि एक कीड़ा (Insect who can survive without head) ऐसा भी है, जिसका सिर उसके धड़ से अलग होने के बाद भी वो मरता नहीं है. हफ्ते भर तक वो बिना सिर (Insect can Survive Without Head ) के भी ज़िंदा रह सकता है.

सुनने में ये बात आपको अजीब लगेगी, लेकिन ये तथ्य शत प्रतिशत सही है. हम जिस जीव को अपने किचन, ऑफिस और फर्नीचर्स में देखकर चीख उठते हैं, वो अपना सिर गंवाने के बाद भी ज़िंदा रह सकता है और शायद उसके इस रूप को देखकर आप और भी डर जाएं. हम बात कर रहे हैं द मोस्ट हेटेड इंसेक्ट कॉकरोच (cockroach can survive for a week without head ) की. हर जगह दिखाई देने वाले इस आम से कीड़े की ये दुर्लभ सच्चाई है.

क्या है इस चमत्कार की वजह ?

कॉकरोच का सिर कटने के बाद भी अगर वो हफ्ते भर तक ज़िंदा रह सकता है, तो इसकी वजह कुदरत का चमत्कार ही नहीं कॉकरोच के शरीर का विज्ञान भी है. दरअसल कॉकरोच के शरीर की संरचना कुछ ऐसी होती है, जिसकी वजह से ऐसा संभव हो पाता है. इस जीव के शरीर में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम (Open Circulatory System) होता है, जिसकी वजह से कॉकरोच नाक से नहीं बल्कि शरीर पर बने छोटे-छोटे छेदों से सांस लेता है. यही वजह है कि सिर कटने के बाद भी कॉकरोच की सांसें चलती रहती हैं.

आखिर कैसे होती है कॉकरोच की मौत

कॉकरोच का सिर कटने के बाद वो करीब हफ्ते भर तक सर्वाइव कर पाता है, लेकिन फिर उसकी मौत हो जाती है. इसके पीछे भी खास वजह है. कॉकरोच बिना सिर के त्वचा से सांस तो ले लेता है, लेकिन वो शरीर के छिद्रों से पानी नहीं पी सकता. ऐसे में समय बीतने के साथ-साथ उसकी प्यास बढ़ती जाती है और एक दिन प्यास से तड़प-तड़कर उसकी मौत हो जाती है.