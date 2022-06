आखिर पहले कहां बनी थी टेस्टी फ्रेंच फ्राई ? 3-3 देश जताते हैं लाजवाब स्वाद पर अपना हक

History and Origin of French Fries : आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हों या फिर घर पर मेहमानों को फटाफट कुछ बनाकर खिलाना हो, सबसे पहले नंबर फ्रेंच फ्राइज़ का ही आता है. इसे बच्चों से लेकर बड़े तक बराबर पसंद करते हैं. फिर भी कभी आपने सोचा है कि आखिर फ्रेंच फ्राइज़ का आविष्कार (Where French Fries Made First) कहां हुआ होगा? किसने इस डिश को बनाया होगा और खाने के लिए पेश किया होगा? दिलचस्प बात ये भी है कि इस पर एक नहीं 3-3 देश अपना हक जमाते हैं.

अब फ्रेंच फ्राई बोल तो नहीं सकती, जो बता दे कि वे पहले कहां बनाई गई. भारत में रसगुल्ले के लिए जैसे दो राज्य लंबे वक्त तक भिड़े रहे, ठीक वैसे ही फ्रेंच फ्राई पर अपना अधिकार जताने के लिए दुनिया के 3 देश लगातार दावा पेश करते रहे हैं. फ्रांस, अमेरिका और बेल्जियम- तीनों ही देशों का कहना है कि आलू की ये डिश पहले उनके देश में बनाई गई.

बेल्जियम ने कहा – मछली की जगह काटा आलू

कैरेमेंट फ्रिटेस नाम की किताब बेल्जियन लेखक अल्बर्ट वर्देयन ने फ्रेंच फ्राई का ज़िक्र करते हुए लिखा कि पहलीबार ये बेल्जियम के नामुर इलाके में बनाी गई. वहां के लोगों को मछली काटकर खाना पसंद था. जब 1680 के दौर में ज्यादा ठंड की वजह से झीलें जम गईं और उन्हें मछली नहीं मिल पाई. पेट भरने के लिए उन्होंने विकल्प के तौर पर आलू काटकर फ्राई कर दिया और इस तरह फ्रेंच फ्राई की शुरुआत हो गई. ये घटना दक्षिणी बेल्जियम की थी और वहां लोग फ्रेंच बोलते थे, ऐसे में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आए अमेरिकन सैनिकों ने इसे फ्रेंच फ्राई कहना शुरू कर दिया.

फ्रांस ने कहा फूड कॉर्नर पर बनी फ्रेंच फ्राइज़

फ्रेंस के प्रोफेसर पियर लेक्लेयर कहते हैं बेल्जियम का ये दावा इसलिए भरोसे के काबिल नहीं है क्योंकि नामुर में 1630 के दौरान आलू पैदा ही नहीं होता था. फ्रेंच लोगों का दावा है कि 1780 में पेरिस के पल पोंट न्यूफ के पास एक फूड कॉर्नर पर पहले फ्रेंच फ्राइज़ बनाई गई थी. फ्रांस में आलू आम लोगों के खाने के तौर पर मशहूर था, इसलिए ये डिश भी लोकप्रिय हो गई.

अमेरिका ने कहा- हमने बनाई फ्रेंच फ्राइज़

फ्रेंच फ्राइज़ को लेकर दावा पेश करने वालों में अमेरिका भी पीछे नहीं. अमेरिकन इतिहासकारों का कहना है कि 1802 में राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने व्हाइट हाउस में डिनर से पहले फ्रांस के शेफ होनोरे जूलियन को आलू के स्लाइस फ्राई करके परोसने को कहा. उसे काफी पसंद किया गया और ये 1850 के दशक तक अमेरिका में मशहूर हो गई. अमेरिकन राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने 19वीं सदी में लिखी पांडुलिपि पोम्स डे टेरे फ्राइट्स एंड पेटिट्स ट्रैंचेस (Pommes de terre frites en petites tranches) में इसका ज़िक्र किया है.