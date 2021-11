आखिर सालभर में कितना पसीना बहाता है 1 इंसान? जवाब जानते ही छूट जाएंगे आपके पसीने

पसीना निकलना यानी स्वेटिंग (Sweating) इंसान की जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा है. घर का काम करते हुए या फिर एक्सरसाइज के दौरान इंसान की बॉडी पसीना बहाती है. कई बार मेडिकल कंडीशन के कारण किसी की बॉडी से ज्यादा पसीना निकलता है तो किसी की बॉडी से कम. प्रकृति ने हर चीज की एक वजह दी है. आज हम आपको बताने जा रहे है कि पसीना निकलना बॉडी के लिए अच्छा कैसे होता है? साथ ही ये भी एक इंसान सालभर में कितना पसीना निकालता (How Much Sweat In Year)है?

बॉडी से पसीना बहना अच्छी बात है. इससे बॉडी को कई तरह के फायदे होते हैं. आमतौर पर इंसान को महसूस होता है कि पसीने से उसके कपड़े भीगे हुए हैं. लेकिन वो ये नहीं जान पाता कि आखिर उसकी बॉडी से कितना पसीना निकला है? इसका जवाब अब जाकर स्किनकेयर फर्म निविया ने दिया है. इसका जवाब आपको हैरान कर देगा. अपनी नई रिसर्च के बाद निविया ने बताया कि एक इंसान सालभर में 278 गैलन यानी 12 सौ 64 लीटर पसीना बहाता है.

अगर इस आंकड़े को आम भाषा में समझें तो एक इंसान साल भर में करीब 5 बाल्टी पसीना बहाता है. यानी करीब 2 लाख 56 हजार 4 सौ 45 चम्मच पसीना. स्किनकेयर कंपनी ने बताया कि अगर 15 से 82 लोगों के पसीने को एक जगह जमा किया जाए, तो इससे एक छोटा सा तालाब बन सकता है. इतने पसीने में लंदन का एक्वेरियम भर जाएगा. पसीने की ये क्वांटिटी नॉर्मल लाइफ में है. अगर इंसान एक्सरसाइज कर रहा है तो पसीने की मात्रा बढ़ जाती है.

जब इंसान फिजिकल एक्टिविटी कर रहा होता है तब एक घंटे में उसकी बॉडी आधा से दो लीटर पसीना बहाती है. वहीं जिन्हें काफी पसीना आता है वो करीब तीन लीटर पसीना बहाते हैं. इस रिपोर्ट में पसीने से जुड़े कई फैक्ट्स सामने आए. इसमें बताया गया कि महिलाओं में वैसे तो ज्यादा पसीने के ग्लैंड महिलाओं में ज्यादा हैं लेकिन मर्दों को उनसे ज्यादा पसीना आता है. इसके अलावा मौसम और मोटापे पर भी पसीना बहना निर्भर करता है.