सबसे सुंदर फूलों में से एक है सूरजमुखी, जिसे वैज्ञानिकों ने कभी 'फूल' माना ही नहीं !

Sunflower is not Flower in Science: दुनिया में कुछ सबसे सुंदर फूलों में से एक है सूरजमुखी. ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को अच्छे लगते हैं लेकिन दिलचस्प बात ये है कि सूरजमुखी को कभी वैज्ञानिकों ने फूल माना ही नहीं. आज हम आपको इससे जुड़े हुए कुछ ऐसे ही दिलचस्प तथ्य (Interesting Facts About Sunflower) बताएंगे.











Follow us on