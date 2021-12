आखिर मर्दों के अंडरवियर के सामने क्यों होता है छेद? ज्यादातर पुरुषों को भी नहीं पता इसकी असली वजह

एक रिसर्च में सामने आया है कि दुनिया के मात्र 20 प्रतिशत पुरुष ही बाथरूम जाने के बाद अपने अंडरवियर की छेद (Reason Of Hole In Men Underwear) से टॉयलेट करते हैं. ऐसे में कई लोगों ने ये सवाल किया है कि जब अंडरवियर उतारकर ही टॉयलेट करना है तो आखिर उसके सामने छेद क्यों किया जाता है? इस सवाल का जवाब ज्यादातर मर्दों को भी नहीं पता कि अंडरवियर के सामने का छेद (Use Of Men Underwear Hole) आखिर किस काम आता है?