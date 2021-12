क्या आप जानते हैं क्या था दुनिया का सबसे पहला टेक्स्ट मैसेज? Jio नहीं तो किस नेटवर्क से किया गया था सेंड?

दुनिया में सबसे पहला टेक्स्ट मैसेज (World's First Text Message) क्या था? साथ ही इस मैसेज को किसने किसको भेजा (Who Sent First Text Message In World) था? इस मैसेज में क्या लिखा था और इसे किस नेटवर्क से भेजा गया था?