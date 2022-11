ज़ुबान को छूते ही क्यों इतनी तीखी लगती है मिर्ची ? पानी नहीं सिर्फ ये चीज़ शांत करती है जलन

Why Chilli is So Spicy: कभी आपने इस बारे में सोचा है कि आखिर मिर्च में ऐसा क्या होता है कि जो ज़ुबान, त्वचा या फिर आंखों से छूते ही एक अजीब सी जलन पैदा होने लगती है. वहीं पक्षी मिर्च को पूरा का पूरा खा जाते हैं लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं होता !











Follow us on