आखिर जींस की पॉकेट में क्यों ठुकी होती है छोटी-छोटी कीलें? ज्यादातर लोगों को नहीं पता असली कारण

क्या आपने कभी अपनी जींस की पॉकेट में लगे छोटे-छोटे मेटल के स्टड्स (Tiny Metal Studs In Jeans Pocket) देखे हैं? इन छोटी कीलों को ज्यादातर लोग डिजाइन समझ लेते हैं. लेकिन असल में इन कीलों का काफी इम्पोर्टेन्ट (Importance Of Metal Studs In Jeans) रोल है.