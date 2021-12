तो इसलिए जींस में दी जाती है ये छोटी-सी पॉकेट, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है सही जवाब

अगर आप भी जींस पहनते हैं, तो आपने भी इसकी जेब के ऊपर अटैच छोटा-पॉकेट (Tiny Pocket In Jeans) देखा होगा. हममे से ज्यादातर लोग इस पॉकेट का इस्तेमाल सिक्के रखने के लिए करते हैं. लेकिन असल में इसे किसी और चीज को रखने के लिए बनाया गया था. क्या आप जानते हैं इस स्पेस का सही यूज (Reason Behind Tiny Pocket In Jeans) का तरीका?