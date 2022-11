सफेद रंग की क्यों होती हैं ज्यादातर कॉमर्शियल प्लेन? सिर्फ लुक नहीं हैं कुछ वैज्ञानिक कारण भी

Why are most commercial planes white in colour: हालांकि बहुत सी एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट्स का रंग अब अलग भी होने लगा है, फिर भी ज्यादातर एयरक्राफ्ट आज भी सफेद रंग में ही रंगे जाते हैं. आखिर इसके पीछे की वजह क्या है?











Follow us on