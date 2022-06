आखिर पीले ही रंग के क्यों होते हैं इमोजी और स्माइली? लाल या काला क्यों नहीं?

आपने भी अपनी लाइफ में ऑनलाइन बातचीत करते हुए स्माइली और इमोजी (Smilies And Emojis) का इस्तेमाल किया होगा. लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि ये स्माइली और इमोजी सिर्फ पीले ही रंग (Why Emojis Yellow In Colour) के क्यों होते हैं?











Follow us on