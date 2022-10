यूं ही नहीं होते हैं टॉयलेट फ्लश में दो बटन, वॉटर सप्लाई कंपनी ने खोला इसके पीछे का राज़

Do You Know Fact: हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिन्हें देखते तो हम रोज़ हैं लेकिन उसके पीछे की वजह हम नहीं जानते. मसलन पेन की कैप पर छेद क्यों बना होता है या फिर टॉयलेट के फ्लश में दो बटन क्यों बनी होती हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर एक फ्लश (Two Flush Buttons on Toilets) में दो तरह की बटन लगाने की वजह क्या होती है?

यूनाइटेड किंगडम की एक वॉटर सप्लाई कंपनी ने एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढ निकाला है, जो आपके भी दिमाग में कभी न कभी ज़रूर आया होगा. आखिरकार टॉयलेट के फ्लश में दो बटन क्यों होती हैं, क्या आप इस सवाल का जवाब जानते हैं? हाफ फ्लश और फुल फ्लश के तौर पर इन बटंस को जाना जाता है, जिसकी असल वजह अब बताई गई है.

क्यों होती है फ्लश में दो बटन?

आपने अब तक कई बार सुना होगा कि फ्लश का एक बटन कम पानी के लिए और दूसरा ज्यादा पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब यूनाइटेड किंगडम की सबसे बड़ी वॉटर सप्लाई कंपनी ने इस बेहद पुराने सवाल का जवाब दिया है. थेम्स के पानी के एक सर्वे के मुताबिक 50 फीसदी लोगों ने शॉर्टर फ्लश के लिए छोटे बटन का इस्तेमाल नहीं किया. यहां तक कि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं था कि दोनों बटन के बीच में अंतर क्या है? थेम्स के वॉटर एफिशियेंसी मैनेजर एंड्र्यू टकर (Andrew Tucker) ने बताया कि लोग इसके बीच में कनफ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि टॉयलेट्स की डिज़ाइन भी तरह-तरह की आने लगी हैं.

क्यों इस्तेमाल करें छोटा फ्लश

हर बार हमें टॉयलेट के लिए फ्लश के बड़े बटन को दबाना ज़रूरी नहीं होता है, जहां छोटे फ्लश से काम चल सकता है, वहां उसे ही इस्तेमाल करना चाहिए. बिग फ्लश में 6 लीटर पानी एक बार बह जाता है, जबकि शॉर्टर फ्लश में इसका आधा पानी इस्तेमाल होता है. कंपनी ने अपने सर्वे में ये भी बताया कि पुश बटन टॉयलेट्स में अक्सर पानी लीक होता रहता है, जो पानी की बर्बादी का बड़ा कारण बनता है.