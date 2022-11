आपके हिसाब से पहले मुर्गी आई होगी या अंडा? इस सवाल पर लोगों ने दिए मजेदार जवाब, क्या आप जानते हैं?

What Came First, Chicken or Egg? पहले मुर्गी आई होगी या अंडा? ये वो सवाल है जिसे सुनते ही आप सोच में पड़ जाते हैं. दिमाग पर जोर डालने के बाद भी आप जवाब को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं होते. जाहिर है सवाल थोड़ा घुमावदार है. वैसे बता दें कि ये एक पुरानी पहेली है जिसको लेकर सदियों से कई तर्क दिए गए हैं. पहले मुर्गी आई या अंडा? ये बेहद पेचीदा सवाल है क्योंकि आपको अंडे देने के लिए मुर्गी की जरूरत होती है, लेकिन मुर्गियां अंडे से आती हैं. चलिए आज जरा इस सवाल को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं.

अंडे मुर्गियों से आते हैं और मुर्गियां अंडे से आती हैं. यही इस प्राचीन पहेली का आधार है. लेकिन अंडे – जो सिर्फ महिला सेक्स कोशिकाएं हैं – एक अरब साल से भी पहले विकसित हुए, जबकि मुर्गियां लगभग 10,000 साल से हैं. तो पहेली आसानी से सुलझ गई… है ना? इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंडा मुर्गी से पहले आया था. हम अंडों को पक्षियों द्वारा बिछाए गए गोले के रूप में सोचते हैं जिससे उनके बच्चे निकलते हैं, जब तक कि हम उन्हें पहले नहीं खा लेते. लेकिन सभी यौन प्रजनन प्रजातियां अंडे (विशेष मादा सेक्स कोशिकाएं) बनाती हैं.

ये रहा जवाबतो अंडा जरूर पहले आया. जब तक आप इस सवाल को दोबारा नहीं दोहराते कि ‘कौन पहले आया, मुर्गी या मुर्गी का अंडा?’ तब यह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप मुर्गी के अंडे को कैसे परिभाषित करते हैं. क्या ये मुर्गी द्वारा दिया गया अंडा है? या यह एक अंडा है जिससे मुर्गी निकलती है? आईए एक नजर डालते हैं कि लोग इस सवाल के जवाब में क्या कह रहे हैं. आम लोगों ने इसके जवाब क्वोरा पर दिए हैं. बता दें कि क्वोरा एक सवाल-जवाब वाली वेबसाइट है, जिस पर लोग सवाल पूछ सकते हैं और उसके जवाब दे सकते हैं.

सबसे पहले आया…एक यूजर ने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया है. लिखा है, ‘सबसे पहले न मुर्गी आई है न अंडा, सबसे पहले इनको पालने वाला मनुष्य आया था!’ योगेश स्वामी नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘एक गोला बनाइए. जिसने आपको गोला बनाते हुए नहीं देखा उससे पूछिए यह कहां से शुरू हो रहा है. क्या वह बता पाया कहां से शुरू हुआ ? आपके प्रश्न का उत्तर भी इसी प्रकार का है.’

आपको क्या पसंद है- अंडा या मुर्गी

मनोज कुमार श्रीवास्तव नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘आपको क्या पसंद है- अंडा या मुर्गी -जो भी आपके मन में पहले आता है अंडा या मुर्गी-वह पहले आया था.’ विकास कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘पहले तो मुर्गी ही आई है तभी तो अंडा आया है अब जैसे कह सकते है कि पहले माता -पिता आए की बच्चा, तो सीधी सी बात है पहले माता-पिता, तब बच्चा.’