मरने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए आ गई किलिंग मशीन, 1 बटन दबाते ही 30 सेकंड में उड़ जाएंगे प्राण-पखेरू!

कई देशो में सुसाइड अपराध की श्रेणी में आता है लिहाज़ा आप अपनी मर्ज़ी से अपनी जान लेने की कोशिश का विचार लाने पर अपराधी बन सकते हैं. ज़ाहिर सी बात है जान अपनी हो या पराई किसी को उसे खत्म करने का अधिकार नहीं. लेकिन एक डॉक्टर ने आत्महत्या करने वालों के लिए आसान रास्ता निकाल लिया है.

ब्रिटेन मे एक डॉ डेथ ने सुसाइड मशीन का आविष्कार कर बड़ी क्रांति कर दी. इस इलेक्ट्रॉनिक डेथ गजट को बनाने को लेकर उन्होंने वैसे लोगों को मदद करने की कोशिश का दावा किया जो गंभीर बीमारी या किसी ऐसी परेशानी से ग्रस्त होकर वो अपना जीवन खत्म करना चाहते हैं. वैसे लोगों के लिए सुसाइड मशीन बड़ी मददगार साबित होगी (Suicide machine will prove to be a big help). डॉ डेथ ने तो यहां तक कह दिया कि एक दिन वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ये मशीन कष्ट झेल रहे लोगों के लिए आसान मौत का ज़रिया साबित होगी.

डॉ फिलिप निट्स्के (Dr Philip Nitschke) ने डेथ पॉड के बारे में बताकर सुर्खियां बटोरी थी

अब मशीन में बैठकर करिए सुसाइड

डॉ डेथ के नाम से पहचान बनाने वाले डॉ फिलिप ने द सन (The Sun) से बातचीत में दावा किया कि 2022 में स्विटज़रलैंड में उनकी बनाई गई सरको कैप्सूल का इस्तेमाल शुरु हो जाएगा (The use of Sarco Capsule will start). जो कि एक डेथ कैप्सूल है. इस दावे के बाद वो सुर्खियों में आ गए थे. ये एक ऐसी सुविधा है जो गंभीर रुप से बीमार ऐसे लोगों की मदद करेगा जो कष्टकारी जीवन से मुक्ति चाहते हैं. बस एक बटन क्लिक कर वो लोग आरामदायक मौत के आगोश में चले जाएंगे. डॉ फिलिप के मुताबिक सुसाइड पॉड नाइट्रोज़न से भरा होता है जो करीब 30 सेकंड में ऑक्सीजन को 21 फीसदी घटाकर 1 फीसदी तक कर देता है. इस जानकारी को साझा करने के साथ डॉ फिलिप ने ये भी कहा जब भी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होंगे शरीर को उसका कष्ट झेलना मुश्किल हो जाएगा तो उस दिन वो खुद भी इस सुसाइड पॉड का इस्तेमाल करेंगे.

सौ.सोशल मीडिया: डेथ पॉड 30 सेंकेंड में कर देगा इंसान का काम तमाम

ब्रिटेन में सहायता प्राप्त आत्महत्या का है कानूनी हक

आपको बता दें कि सुसाइड मशीन को बनाने और उस पर खुलकर बातचीत करने के लिए वो इसलिए इतने सहज और मुक्त हैं क्योंकि ब्रिटेन में इच्छामृत्यु का कानूनी हक प्राप्त है. मशीन के पीछे तर्क है कि दर्दनाक जीवन जीने और तिल-तिल कर मरने से बेहतर है तैयारी के साथ अपनों को अलविदा कहकर दुनिया से रुख्सत हो जाना. ऐसी मौत शांतिपूर्ण और नशीले पलों के साथ मौत की नींद में सुलाती है. लिहाज़ा ये डेथ पॉड मौत के बाकी लम्हों की तुलना सहज और बेहतर मानक स्थापित करने वाला है.