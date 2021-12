Video : कुत्ते के लिए कपल ने बनवाया 2 मंजिला घर, मौजूद है पर्सनल टीवी और स्लाइड भी !

Luxury Dog House : डॉग्स को पालने (Dog Owner) के शौकीन लोगों की खासियत ये होती है कि वे अपने प्यारे पेट के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. कोई उसके लिए डिज़ाइनर कपड़े बनवाता है, तो कोई उसके लिए शानदार बर्थडे पार्टी (Luxurious Lifestyle of Dog) रखता है. एक कपल को तो अपने डॉग (Couple made 2 story kennel for pet dog ) से इतना प्यार है कि उसके लिए उन्होंने ठीक अपने घर की ही तरह दो मंज़िला डॉग हाउस (2 storey kennel with television and slide) बनवा दिया है. यहां उनका प्यार डॉग शान से रहता है और अपनी किस्मत पर नाज़ करता है.