सालों पहले हो गई थी मालिक की मौत, आज भी समंदर किनारे इंतज़ार करता है वफादार कुत्ता !

कहा जाता है कि पालतू जानवरों (Most Loyal Animal) में अगर कोई प्रजाति सबसे वफादार होती है, तो वो कुत्ते हैं. अगर डॉग को आप घर के सदस्य की तरह रखते हैं तो उन्हें आपसे इतना लगाव हो जाता है कि अपनी जान पर खेलकर भी वे आपकी हिफाजत करते हैं. इतना ही नहीं वे अपने मालिक को सालोंसाल भूल (Dog Keeps Waiting for Dead Owner) नहीं पाते. पेरू में वागुतो (Vaguito Dog) नाम का एक डॉग सालों पहले मर चुके अपने मालिक (Loyal Dog Waits For Dead Owner for Years) का इंतज़ार आज भी समंदर किनारे करता है.

जूली मेजिया (Jolie Mejía) नाम की एक महिला ने वागुतो (Vaguito Dog) नाम के डॉग की दिल छू लेने वाली कहानी दुनिया के सामने रखी है. उन्हें लिमा प्रांत में पुंता नेग्रा बीच पर एक दिन वागुतो बैठा हुआ मिला था. वे उसे देखकर हैरान थीं कि समंदर की ओर भला डॉग किसका इंतज़ार कर रहा है ? इसी बीच एक स्थानीय आदमी ने उन्हें वांगुतो की कहानी बताई, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिये दुनिया के सामने रखा.

मछुआरे का पालतू कुत्ता था वागुतो

वागुतो को एक मछुआरे ने पात रखा था और वो उन्हीं के साथ रहता था. जहां भी उसके मालिक जाते थे, वागुतो उनके साथ ही जाता था. यहां तक कि उसके मालिक जब तक मछली पकड़ने जाते थे, वागुतो बीच पर उनका इंतज़ार करता रहता था. जब उसके मालिक की मौत हुई, तब भी उसने उन्हें यहीं समंदर के किनारे छोड़ा था. यही वजह है कि कुत्ता मालिक की मौत के सालों बाद भी हर रोज़ समंदर के किनारे आता है और उनका इंतज़ार करता है. यहां काफी देर तक मालिक का इंतज़ार करने के बाद वो घर चला जाता है और अगले दिन फिर ज़रूर आता है.

वायरल हो रही दर्द भरी कहानी

वागुतो की समंदर की ओर देखती हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है. कुछ दक्षिण अमेरिकी अखबारों ने भी उसकी कहानी को छापा है. मछुआरे मालिक की मौत के बाद अब वागुतो का ख्याल उसी गांव की एक महिला रखती है और वो उन्हीं के घर में रहता है. वागुतो उनके साथ खुश तो है लेकिन उसे अब भी अपने मालिक का ख्याल नहीं गया है और वो रोज़ाना समंदर के किनारे ज़रूर आता है. अब तक उसकी ये कहानी स्थानीय लोगों में ही मशहूर थी, लेकिन अब ये दुनिया में मशहूर हो गया है.