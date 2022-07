कुत्ते ने ली लोगों की योगा क्लास, हाथ में टेनिस बॉल पकड़कर सिखाए स्ट्रेचिंग के गुण

डॉगी एक और उसके रूप अनेक. जी हाँ कुछ ऐसा ही है कुत्तों का रूप जो हर रोज़ एक अलग अंदाज में नजर आते हैं. इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त और सबसे करीब होने के साथ साथ जो सबसे ज्यादा वफादार तो होते ही है.अब तो और भी कई अनोखे गुणों से लैस होने लगे हैं कुत्ते. अब इस नए योगा टीचर को ही ले लीजिए जो लोगों को सामने बिठाकर स्ट्रेचिंग के गुर सीखा रहे हैं. लोग भी अपने नए जिम इंस्ट्रक्टर को पाकर काफी खुश दिखाई दिए.

Wildlife viral series में देखें कैसे एक कुत्ता योगा टीचर बन गया और सभी लोगों को सामने बिठाकर योगा करने के तरीके, स्ट्रेचिंग और कसरत सिखाई. @Laughs_4_All के ट्विटर पर शेयर वीडियो को 90 हज़ार से ज्यादा व्यूज़ मिले. जहां लोगों ने जिम ट्रेनर डॉगी को अपने कैमरे में कैद किया.

मिलिए जिम ट्रेनर डॉगी से

सोशल मीडिया के जमाने में सिर्फ इंसान ही नहीं जानवर भी खुद को बदलने में लगे हुए. जितना टैलेंट उतने व्यूज और लाइक्स, इस फंडे को बड़ी बाद एक डॉगी जिम ट्रेनर बन गया.शायद उसे भी पता है कि सोशल मीडिया पर फिटनेस इन्फ्लुएंसर की बेहद डिमांड होती है. यकीन न हो रहा हूँ तो ये वीडियो देख लीजिए, जहाँ पर एक डॉगी हाथ में टेनिस बॉल लेकर स्ट्रेचिंग करता नजर आ रहा है. साथ ही साथ सामने बड़ी तादाद में बैठे लोगों को बता भी रहा है कि कैसे करते हैं स्ट्रेचिंग? वीडियो को शेयर करने वाले ने भी इसे कुछ ऐसा ही कैप्शन दिया जैसे- ‘ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी टेनिस बॉल लें और जितना हो सके अपनी बाहों को फैलाएं’. एक्सरसाइज क्लास में आए लोगों को भी डॉगी टीचर का ये टिप्स बेहद पसंद आ रहे हैं. लेकिन वो भी जानते हैं कि ऐसा ट्रेनर बेहद अनोखा है लिहाजा वो उसे कैमरे में कैद कर रहे हैं.Ok guys, so you take your tennis ball and you stretch your arms as far as you can… pic.twitter.com/CewOXHpRHx

इंटरनेट पर लोगों को खूब पसंद आया नया योगा मास्टर

इंटरनेट पर भी लोगों ने इस डॉगी योगा टीचर को बेहद पसंद किया. इस वीडियो पर लोगों ने कमेंट भी इससे जुड़े ही दिए. ज्यादातर ने कुत्ते को जिम ट्रेनर जिम इंस्ट्रक्टर और योगा टीचर कहकर संबोधित किया. एक यूजर ने कहा- एक डॉगी योग सिखाने के लिए असामान्य है पर मुझे ये पसन्द है. वे एक दूसरे शख्स ने कहा- कुत्ते सिर्फ चीजों को बेहतर बनाते हैं. वहीं एक महिला यूजर ऐसी भी थी जिसे डॉगी का ये स्टाइल अपना फिजिकल ट्रेनर की तरह लगा और उसने कहा- मुझे लगता है कि मेरे फिजिकल थेरेपिस्ट ने कल मेरे साथ ऐसा किया था.