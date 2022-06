इंसानों की तरह शॉर्टकट नहीं बल्कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करता है डॉगी, जानता है 'Rules of the road'

इंसानों के साथ रहकर जानवर तो हर नियम के पक्के होने लगे हैं. लेकिन इंसान अपने लिए बनाए गए हर नियम की धज्जियां उड़ा देते हैं. इंसान समय के साथ हर काम में शॉर्टकट अपनाने लग जाते हैं. इस लिहाज़ से जानवर इंसानों से कहीं ज्यादा अनुशासित और नियम के पक्के होते हैं, जिसे साबित कर दिखाया एक डॉगी ने.

Wildlife series में आज एक ऐसे कुत्ते से मिलिए जो इंसानों के लिए बनाएं नियमों का भी बखूबी पालन करता है. सकड़ पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का सहारा लेना चाहिए, ये हम सबने बचपन से पढ़ा और सीखा है. लेकिन बड़े होते—होते सब भूलने लग जाते हैं. क्योंकि इंसान शॉर्टकट ही पसंद करते हैं. मगर एक कुत्ते ने जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड पार की. @TheFigen के ट्विटर पेज पर शेयर वीडियो को 10 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं.

कुत्ते ने सीखाया ‘Rules of the road’

इंसानों ने ही जानवरों को ट्रेंड कर अपने बीच रहने लायक बनाया. लेकिन अब लगता है कि जानवर इंसानों को नियम कानून सीखाने लग जाएंगे. क्योंकि आपसे ज्यादा वो जानते और फॉलो करते हैं नियम. जैसा कि ट्विटर पर एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है. जहां ट्रैफिक वाली सड़क पर एक किनारे खड़ी लड़की रोड क्रॉस करने के लिए सारे नियम छोड़कर बीच रास्ते से निकल जाती है. लेकिन ठीक उसी जगह पर एक कुत्ता भी था जिसे सड़क के पार जाना थआ. लेकिन उसने न तो शॉर्टकट लिया. न ही नियमों की अनदेखी की. बल्कि थोड़ा इधर-उधर घूमकर जेब्रा क्रॉसिंग खोजा फिर उस पर चलकर ही रोड क्रॉस की. Rules of the road को लेकर इतने सजग तो अब इंसान भी नही रहें. जितना वो डॉगी नज़र आया. यही वजह है कि डॉगी का ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है.

बचपन में सीखा नियम, बड़े होते ही भूलने लगे

हमने बचपन से ही Rules of the road किताबों में पढा और घर पर माता-पिता से सीखा है. जानते भी सब हैं लेकिन अब अपनी समझदारी पर इतना अति भरोसा हो चला है कि उसे फॉलो करने का मन नहीं करता. शायद हम मान के चलने लगे हैं कि हम खुद को इतना सुरक्षित रखने लायक हो गए हैं कि नियमों की अनदेखी कर भ बच ही जाएंगे. चालान भी कटा तो संभाल लेंगे. कुछ ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान धीरे-धीरे सारे नियम कानून और अनुशासन की धज्जियां उड़ा डालता है. ऐसे में बहुत सारे यूज़र्स ने लिखा है कि अब इंसानों को जानवरों से ट्रेनिंग लेनी चाहिए.