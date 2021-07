Dogs Marriage: कुत्ते ने अपनी शादी में कराया फोटोशूट, लोग बोल पड़े- बस यही देखना बाकी था

आपने शादियां तो बहुत देखी होंगी और वेडिंग फोटोशूट (Wedding Photoshoot) भी देखे होंगे लेकिन एक अनोखी शादी का वीडियो वायरल (Video viral) हो रहा है, जिसे देखकर आपको भी धड़कन मूवी (Dhadkan Movie) का गाना 'दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है' याद आ जाएगा. हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह इंसानों की नहीं बल्कि कुत्तों की शादी का शूट है.

दरअसल, @24_birds_animals यूजरनेम के इंस्टाग्राम (Instagram username) अकाउंट पर एक वीडियो डाला है, जिसमें दिखाया गया है कि कुत्ते की एक जोड़ी की शादी कराई गई है. आप देख पाएंगे कि फीमेल डॉग (Female dog) ने बिंदी लगाई हुई है, सिर पर पल्लू रखा हुआ है और बालों का विग और उस पर झुमका भी टांगा हुआ है. इस दुल्हन (Female dog as bride) के साथ ही एक मेल डॉग दूल्हा (Male dog as groom) बना खड़ा है. दोनों के ही गले में वरमाला डली हुई है. शायद इसे देखकर आपको राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर (Rajkummar Rao and Jhanvi Kapoor) की फिल्म रूही (Film Roohi) का वो सीन याद आ जाए, जिसमें राजकुमार राव की शादी एक फीमेल डॉग से कराई जाती है. हांलाकि, यहां किसी चुड़ैल (Witch) से पीछा छुड़वाने के लिए इंसान और कुत्ते की नहीं बल्कि डॉग्स की शादी ही कराई गई है.

कुत्तों के इस निराले वेडिंग फोटोशूट (Wedding photoshoot of dogs) को देखकर लोग भी खुद को कमेंट करने से नहीं रुक पा रहे हैं. अब तक इस वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं और इस पर जमकर टिप्पणी भी कर रहे हैं. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया, 'बस यही बाकी था.' वहीं एक यूजर ने कहा, 'क्यूट लेकिन क्या आपको पता है इन्हें टॉर्चर किया जाता है.' वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ लोग अपने दोस्तों को चिढ़ाने के लिए उन्हें टैग भी कर रहे हैं. वहीं एक यूजर ने मजाक में कहा कि आंटियां कह रही होंगी कि जोड़ी ठीक से नहीं मिलाई गई.