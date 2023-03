गधे की सुरीली आवाज़ सुनकर दंग रह जाएंगे आप, ढैंचू-ढैंचू की जगह गाता है गाना, देखें Video

Donkey Singing Video Viral: आप सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो देखते हैं लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जो आपको याद रह जाते हैं. ये वीडियो या तो हैरान करने वाले होते हैं या फिर इतने मज़ेदार कि देखकर आप हंसते रहें. एक ऐसा ही वीडियो हम आज आपके लिए लाए हैं, जिसे देखने के बाद आपका गधों की ओर देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा.

आमतौर पर लोग किसी को गधे की उपाधि तब देते हैं, जब बेवकूफ कहना हो या फिर ज्यादा मेहनत की बात कहनी हो. इतना ही नहीं गधे की आवाज़ भी इतनी अजीब होती है कि इसे कोई सुनना नहीं चाहता. अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, तो ये वीडियो आपके ही लिए है. वीडियो में आपको ऐसा गधा दिखाई देगा, जो ढैंचू-ढैंचू रेंकता नहीं है बल्कि बेहद सुरीली आवाज़ में गाना गाता है.

गधे ने गाया सुरीला गाना

वायरल हो रहे वीडियो में एक गधा अपनी सुरीली आवाज़ से सबको चौंका रहा है. आमतौर पर कर्कश आवाज़ निकालने वाला गधा यहां अलग ही सुर में गाता हुआ दिख रहा है. ये वीडियो यूं तो किसी ने रास्ते चलते बनाया है लेकिन अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उसकी आवाज़ सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे. गधे के रेंकने से कान बंद करने वालों को इस गधे का गाना ज़रूर सुनना चाहिए.