जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब दिमाग काम करना बंद कर देता है. कुछ ऐसी इमरजेंसी भरी घटनाएँ जो कई लोगों के जीवन पर भारी पड़ सकती है. तो कभी न चाहते हुए ऐसा हो सकता है तो कोई ऐसा हादसा जिससे निपट पाना सबके बस की बात नहीं होती. लेकिन जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखना जानते हैं. असामान्य मौके पर सूझ बूझ और हिम्मत से काम लेना जानते हैं वो किसी भी हालात पर आसानी से काबू कर सकते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जहां सातवीं क्लास के बच्चे ने अपनी समझदारी से लोगों का ना सिर्फ दिल जीता, बल्कि कई लोगों की जानी भी बचाई.

ट्विटर अकाउंट @crazyclipsonly पर शेयर वीडियो में एक ड्राइवर बस चलाने के दौरान अचानक बेहोश होता दिखा. तभी एक बच्चे ने आकर तुरंत स्टेयरिंग संभाली और बस में सवार 66 छात्र छात्राओं की जान बचाने में कामयाब रहा. बच्चा 7वीं क्लास का स्टूडेंट बताया गया, जिसकी सूझबूझ और हिम्मत ने कई जानें बचाई. मामला अमेरिका का है.

अचानक बेहोश हो गया ड्राइवर तो बच्चे ने संभाली कमान

वायरल वीडियो अमेरिका के मिशिगन का बताया गया, जहां बस में लगे कैमरे में रिकॉर्ड होता नज़र आया कि बस ड्राइवर बस चलाते चलाते अचानक कुछ परेशान होता नजर आ रहा है. और कुछ ही सेकंड्स में वो पूरी तरह बेहोश हो जाता है. ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था. उस बस में 66 स्कूली बच्चे सवार थे. लेकिन कोई अनहोनी हो उससे पहले ही बस में सवार 7वीं क्लास के एक बच्चे ने फटाफट बस की स्टेयरिंग थाम ली और बस में ब्रेक लगाकर इमरजेंसी हालात को काबू में किया. बाकी बच्चे पैनिक ना हों, इसलिए उन्हें चीख चीखकर शांत रहने की हिदायत भी देता रहा.7th grader safely brings full school bus to a stop after driver passes out 😳 pic.twitter.com/y5CNeXUQNm

7वीं के बच्चे की सूझबूझ से बची 66 की जान

बस में मौजूद उस बच्चे ने खुद स्टेयरिंग थामी और चीखकर पीछे बैठे बच्चों से 911 पर कॉल कर इमरजेंसी मदद बुलाने को भी कहा. लिवरनॉइज़ के मुताबिक, ड्राइवर को अपनी बिगड़ती हालत का पहले से अंदाजा हो चुका था, लिहाजा उसने अपनी तबियत के बारे में इमरजेंसी सिग्नल भेज कर पहले ही सूचित कर दिया था. ड्राइवर की बेहोश होने पर मदद के लिए आगे आए बच्चे का नाम डिलन बताया गया जो बस में पांचवीं पंक्ति में बैठा था. लेकिन ड्राइवर की हालत बिगड़ते देख वो फटाफट ड्राइविंग सीट तक जा पहुंचा. और हालात बेकाबू होने से पहले काबू में कर लिया. वीडियो देख हर कोई इस बच्चे की तारीफ करते नहीं थक रहा. वहीं बताया गया कि ड्राइवर की मौत हो गई.