Go-Cart 'जुगाड़ी' में दूध बेचने निकला शख्स, इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो

Driver Delivering Milk on Jugad Gadi : वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स जुगाड़ से बनी गो कार्ट गाड़ी (Go Kart Like Car) में दूध बेचने के लिए जा रहा है. वो जिस रफ्तार से अपनी जुगाड़ गाड़ी चला रहा है, वो किसी फॉर्मूला कार से कम नहीं है.