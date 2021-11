OMG! सड़क पर होने लगी नोटों की बारिश, गाड़ियां रोक-रोककर लोगों ने बटोरा कैश !

Cash on Road : ज़रा सोचिए अगर सड़क पर चलते-चलते ही आप देखें कि नोटों की बारिश (Cash spilled on road) हो रही है, तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोगों का रिएक्शन यही होगा कि वो दोनों हाथ से नोट बटोरने लगेंगे. हाल ही में कैलिफॉर्निया के कार्ल्सबैड (Carlsbad, California) में भी कुछ ऐसा ही हुआ. यहां अचानक ही सड़क पर नोटों की बारिश (Cash spilled on road in California) होने लगी और सड़क पर मौजूद लोग दोनों हाथ से नोट बटोरने में जुट गए.