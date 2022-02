30 साल तक पानी में डूबा रहा भुतहा शहर, जब प्रकट हुआ तो खुले गहरे राज़ !

एक ऐसा शहर, जिसके अस्तित्व के बारे में कोई जानता भी नहीं था, वो अब वक्त की सीमाएं तोड़कर बाहर आ चुका है. 30 साल तक गायब रहने के बाद ये भुतहा शहर (Ghost Town) यूरोपियन सीमा पर प्रकट हो गया है. स्पेन के गैलिसिया राज्य (Galicia region, Spain) में ये शहर पाया गया है. बताया जाता है कि शहर साल 1992 में पानी में डूब (Town Flooded Once Came Out) गया था और अब धरती पर वापस दिखाई देने लगा है.

इस शहर के पानी में डूबे हुए होने की कल्पना ही किसी को नहीं थी, लेकिन आज भी इसका 15 फीसदी हिस्सा जैसा का तैसा मौजूद है. इसकी रहस्यमय (Mysterious Town) बदरंग इमारतें तमाम राज़ समेटे हुए हैं. जैसे ही आस-पास के लोगों को इस शहर के बारे में पता चला, यहां सैलानियों और स्थानीय लोगों का आना-जाना शुरू हो गया. शहर की व्यवस्था को देखकर लगता है कि ये कभी आबाद रहा होगा और यहां लोग अपने आशियानों में आराम से रहते होंगे.

बाढ़ ने डुबा दिया था पूरा शहर

आज भी छोटे से शहर में यहां रहने वाले लोगों की जंग लगी हुई पुरानी कारें मौजूद हैं. कुछ इमारतें ढेर हो चुकी हैं और कुछ घरों की टूटी-फूटी दीवारें अब भी मौजूद हैं. सूखे की वजह से जलस्तर जैसे-जैसे घट रहा है, शहर की पुरानी बसावट सामने आती जा रही है. जो लोग इस जगह को देखने आ रहे हैं वो इसके इतिहास में खो जाते हैं क्योंकि यहां बिखरा हुआ मलबा उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कुछ लोग यहां हंसी-खुशी रहते रहे होंगे. बताया जाता है कि यहां गंभीर सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से तमाम लोग मर गए. फिर 90 के दशक की शुरुआत में ये जगह पानी में डूब गई थी.

शहर की व्यवस्था को देखकर लगता है कि ये कभी आबाद रहा होगा और यहां लोग अपने आशियानों में आराम से रहते होंगे. (Credit- Reuters)

देखने वालों की आंखों से छलके आंसू

इस जगह को देखने के लिए जो लोग पहुंचते हैं, उनका कहना है कि वे यहां आकर अजीब सी उदासी महसूस कर रहे हैं. एक शख्स ने कहा कि उन्हें लग रहा है कि जैसे वो कोई फिल्म देख रहे हैं. उन्हें लगता है कि सालों पहले यहां क्या हुआ होगा? एक अन्य विजिटर का कहना है कि यही ज़िंदगी है, कोई मर जाता है और कुछ लोग ज़िंदा रह जाते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि जो लोग इसे देखने आ रहे हैं, उनके लिए ये दिलचस्प होगा, लेकिन जिन लोगों के पूर्वज यहां थे, उनके लिए ये देखना बेहद मुश्किल है. ऐसे ही घरों में हम भी पैदा हुए और पले-बढ़े हैं.