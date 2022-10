एक शख्स के हाथ पर सवार हो गई मधुमक्खियों की इतनी बड़ी खेप, लोग बोले पूरी कॉलोनी ही समा गई

कुछ लोग खाली वक्त का इस्तेमाल करने के लिए पागलपंती और सनकीपने पर उतारू हो जाते हैं. ऐसा ही किया एक लड़के ने. उसे बखूबी पता था कि मधुमक्खियां अपना रानी के लिए कुछ भी कर सकती हैं. अपनी रानी में उन सबकी आस्था और जान प्रचंड रूप से बसती है. फिर उसने रानी मक्खी को जानबूझकर कैद कर लिया. फिर जो मंज़र दिखा वो हैरान कर देने वाला है.

ट्विटर के @TansuYegen पर शेयर एक वीडियो में शख्स के हाथों पर इतनी मधुमक्खियों ने धावा बोल दिया कि मानों एक साथ पूरी कॉलोनी उसकी बांह पर सवार हो गई हो. ताज्जुब तो इस बात का था कि शख्स उन सभी को अपने एक हाथ में ढोकर आराम से घूमता दिखाई दे रहा था. असल में शख्स ने अपनी मुट्ठी में रानी मक्खी को पकड़ रखा था. जिसके चलते मधुमक्खियों ने उस पर धावा बोल दिया था. वीडियो को 26 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं.

रानी कैद हुई तो बचाव में मधुमक्खियों ने बोला धावा

वायरल वीडियो में एक लड़का अपने बाएं हाथ पर असंख्य मधुमक्खियों को ढोकर चलते दिखाई दे रहा है. जिसे देखकर वीडियो शेयर करने वाले ने कैप्शन दिया कि ‘आदमी पूरी मधुमक्खी कॉलोनी को अपनी बांह पर ले जाता है’. अब सवाल ये है कि अधिक मधुमक्खियां शख्स के एक ही हाथ पर ऐसे क्यों चिपकी हुई हैं, और दूसरा ये कि शख्स मक्खियों को हटाने का प्रयास करने की बजाय उन्हें लेकर आराम से घूम क्यों रहा है. तो जनाब माजरा कुछ यूं है कि शख्स ने अपनी मुट्ठी में रानी मधुमक्खी को जानबूझकर बंद कर लिया था. जिसका पता चलते ही सारी मधुमक्खियों ने शख्स के उसी हाथ को निशाना बना लिया जिसकी मुट्ठी में रानी बंद है.Man carries an entire bee colony on his arm by holding the queen in his fist🎥: daniirodma

मधुमक्खियों की कॉलोनी को एक ही बार में पार लगाता दिखा शख्स

वीडियो काफी पुराना है जिसे काफी पहले The sun ने पोस्ट किया था. जो अब फिर से शेयर होने के बाद वायरल हो रहा है. लोग इतनी तादाद में शख्स के हाथ पर मधुमक्खियों का कब्ज़ा देखकर हैरान थे. तो वहीं कुछ ने कहा- मधुमक्खी पालक परिवहन कॉलोनी उनकी बांह पर. रानी को मुट्ठी में पकड़कर, आदमी पूरी मधुमक्खी कॉलोनी को अपनी बांह पर ले जाता है. वहीं एक यूज़र ने लिखा- पागलपन अपने सबसे अच्छे रूप में, केवल दिखावे के लिए मधुमक्खियों द्वारा हमला किए जाने के जोखिम में दूसरों को डाल देना. बेरोजगार होना एक आपदा है! वीडियो को 32 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं.