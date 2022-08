कुत्ते को सताने लगी सेहत की ऐसी चिंता की टीवी को ही बना लिया ट्रेनर, फिर कसरत कर बनाने लगा बॉडी

कुत्तों को सबसे समझदार जानवर कहा जाता है वफादार और इंसान के सबसे अच्छे दोस्त भी कहलाते हैं कुत्ते. तभी तो लोग उन्हें पालना पसंद करते हैं साथ ही साथ उनके विडिओ भी इंटरनेट पर खूब शेयर किए जाते हैं. सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियो में से एक होते हैं कुत्ते या बिल्ली से जुड़े वीडियो. हाल ही में कुत्ते की समझदारी का एक और वीडियो जबरदस्त वायरल हो गया.

ट्विटर के Gabriele Corno पर शेयर वीडियो में एक कुत्ता सेहत को लेकर इतना सतर्क निकला की टीवी देखकर ही कसरत करने लगा. टीवी वाले ट्रेनर को देखकर डॉबरमैन एक एक स्टेप हूबहू कर रहा था. जिसे देखकर लोग आश्चर्य से भर गए. कुत्ता टीवी पर एक्सरसाइज के वीडियो को इतना चौकन्ना होकर देख रहा था की फिटनेस फ्रीक कुत्ता वायरल हो गया. वीडियो को 37 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं.

छा गया टीवी देखकर एक्सरसाइज करने वाला कुत्ता

इंटरनेट पर उस डॉबरमैन कुत्ते का वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो टीवी में एक्सरसाइस की ट्रेनिंग देकर एक एक स्टेप खुद करता दिखाई दिया. घर के अंदर टीवी के सामने किसी फिटनेस फ्रीक की तरह कसरत को लेकर बेचैन नजर आ रहा था डॉगी. उसकी हड़बड़ी देख ऐसा लग रहा था मानो एक भी स्टेप छूट न जाए. कभी खड़ा होता, कभी झुकता, कभी लेटकर टीवी में सिखाई जा रही कसरत करता डॉगी. लेकिन वाकई सिर्फ टीवी देख कर डॉबरमैन जिस तरीके से एक एक स्टेप फॉलो कर रहा था वो काबिले तारीफ था. एक स्मार्ट डॉगी की तरह डॉबरमैन अपनी सेहत को लेकर न सिर्फ सतर्क था बल्कि घर बैठे उसका तरीका भी ढूंढ निकाला था. तभी तो कुत्ते सबसे समझदार जानवर कहीं जाते हैं.

How to stay fit: a doberman recreates his workout by watching television. pic.twitter.com/T0nKyr7tSU

कभी देखा है सेहत को लेकर इतना सतर्क कुत्ता

कुत्ते को देख यूजर्स इसलिए भी आश्चर्य से भर गए क्योंकि न सिर्फ वो टीवी देख कर हूबहू हर एक्सरसाइज को फॉलो कर रहा था. बल्कि उसकी ट्रेनिंग भी कमाल की थी जो उसे पता था की उसे टीवी देखकर क्या करना है क्या नहीं. इस डॉबरमैन कुत्ते की स्मार्टनेस को लेकर भी यूजर्स ने काफी चर्चा की. कुछ इसे प्लान्ड वीडिओ बताते रहे. तो कुछ उसकी ट्रेनिंग और समझ की जबरदस्त तारीफ करते रहे. अगर वीडिओ प्लानिंग के साथ भी शूट किया गया हो तो भी टीवी देखकर कसरत करते डॉगी की ट्रेनिंग की तारीफ तो बनती है.