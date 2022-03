पड़ोसी के बेडरूम और वॉशरूम में देखने के लिए शख्स ने खिड़की पर लगाया पुतला, शिकायत लेकर कोर्ट पहुंचा दंपति

अगर आपको पता हो कि आपको बेडरूम में सोते हुए या वॉशरूम में नहाते हुए लगातार कोई देख रहा हो, तो आप कैसा महसूस करेंगे. जाहिर है ऐसी हालत में आपका जीना मुहाल हो जाएगा. लेकिन ऐसा ही हुआ है लंदन में रहने वाले एक कपल के साथ. रोज़ी और क्रिस्टोफर (Rosie and Christopher) नाम के इस कपल के ठीक सामने वाले घर की खिड़की से इन्हें दिन-रात कोई देखता रहता है. इस कपल के पड़ोस में रहने वाले कुक नाम के शख्स ने इनका जीना मुहाल कर रखा है.

दरअसल लंदन के रिचमंड पार्क (London’s Richmond Park) में रहने वाले इस कपल का घर की पोजिशन कुछ इस तरह है कि उनके पड़ोसी मिस्टर कुक का घर थोड़ी ऊंचाई पर पड़ता है. कुक ने अपनी खिड़की पर एक मैनिक्विन मतलब पुतला लगा रखा है. रोज़ी और क्रिस्टोफर को हर समय लगता है जैसे वो उन्हें देख रहा है. फिर चाहे वो नहा रहे हों या सो रहे हों, सामने वाली खिड़की से कोई हमेशा उनपर निगाह रखता है.

सौ.इंटरनेट- साइमन कुक ने खिड़की पर पुतला रखने के साथ उसे विग भी लगाया ताकि वो असली जैसा लगे

खिड़की पर बैठकर तांकझांक करता है पुतला

हालत ये है कि इस कपल को ड्रेस चेंज करने के लिए बुककेस के पीछे छिपना पड़ता है (Had to hide behind bookcase to change dress). कुक के घर से इस कपल के घर का हर कोना साफ-साफ दिखता है. कुक ने इस खिड़की पर धुंधला ग्लास नहीं लगाया है, साथ ही वो इस खिड़की को हमेशा खोलकर रखता है. यहां तक कि कुक ने मैनिक्विन के सिर पर ब्राउन विग लगा दिया है ताकि इस कपल को हमेशा इस बात का एहसास हो कि उन्हें देखा जा रहा है. रोज़ी और क्रिस्टोफर इससे बचने के लिए अपने घर में अंधेरा कर के रखते हैं. उनके घर के ऊपरी मंजिल पर सिर्फ एक कोना है जहां उनकी प्राइवेसी बनी रह सके. वे वहीं जाकर ड्रेस चेंज कर सकते हैं.

प्राइवेसी हनन के चलते घर छोड़ने के मूड में कपल

इस मामले को कपल ने हाईकोर्ट में घसीटा भी. लेकिन कोर्ट ने कुक को आरोपी नहीं माना. कोर्ट का मानना था कि कुक ने घर की प्लानिंग के लेवल पर कोई गलती नहीं की है. रोज़ी और क्रिस्टोफर केस हारने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हैं. उनकी प्राइवेसी का इस तरह हनन (Privacy breach by neighbor) होते रहने पर उनके सामने बस एक ही रास्ता बचा है कि वो जिस घर में पिछले 27 साल से रह रहे हैं, उस घर को छोड़ कर चले जाएं.