El-Colacho Festival: यहां बीच सड़क बच्चों को लिटाकर ऊपर कूदता है शख्स, धर्म के नाम पर चली आ रही खौफनाक परंपरा

El-Colacho Festival: अमूमन जब किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार और तमाम लोग उन्हें बधाई देते हैं. बच्चे के लिए प्यारे-प्यारे गिफ्ट्स दिए जाते हैं, कई जगह घरवाले पार्टी भी करते हैं लेकिन स्पेन (Spain) में बच्चा पैदा होने के बाद अजीबोगरीब परंपरा मनाई जाती है.

दरअसल, स्पेन में एल कोलाचो नाम का एक फेस्टिवल (El Colacho Festival) मनाया जाता है. इसे बेबी जंपिंग या डेविल जंपिंग फेस्टिवल (Baby jumping or Devil jumping festival) भी कहा जाता है. लगभग 400 साल पुरानी इस परंपरा के हिसाब से हाल ही में जन्में बच्चों को उनकी मां सड़क पर बिछे बिस्तरों पर लिटा देती हैं. इसके बाद लोग इन बच्चों के ऊपर कूदते हुए जाते हैं. आपको बता दें कि यह लोग एक खास तरह की लाल और पीली ड्रेस पहने हुए होते हैं, इन्हीं में से एक शख्स को डेविल (Devil) माना जाता है, जो कि बच्चों पर कूदता या उनके ऊपर से छलांग मार कर जाता है. आपको बता दें कि ऐसा तब तक होता है जब तक वो डेविल सभी बच्चों के ऊपर से कूदता हुआ नहीं निकल जाता.

ऐसा क्यों किया जाता है?

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस प्रथा को वहां लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं. इस परंपरा के साथ यह मान्यता जुड़ी है कि डेविल जब बच्चों के ऊपर से गुजरता है तो बच्चों के सारे पापों को नष्ट कर देता है या खुद अब्सॉर्ब कर लेता है और आने वाले समय में भी उन्हें बुरे काम करने से बचाता है.

इसकी शुरुआत कब हुई थी?

जानकारी के मुताबिक इस पारंपरिक स्पेनिश फेस्टिवल की शुरुआत 1600 में हुई थी. यह बर्गोस प्रांत में सासामोन (Sasamon in Burgos) के एक गांव कैस्ट्रिलो डी मर्सिया (Small town of Castrillo de Murcia of Spain) में कॉर्पस क्रिस्टी की कैथोलिक दावत का जश्न मनाने (Catholic celebrations for Corpus Christi) के लिए हर साल होता है. हांलाकि, कई लोग इसे अंधविश्वास बताते हैं, तो कई लोग यह भी कहते हैं कि इसकी वजह से बच्चों को चोट भी लग सकती है.