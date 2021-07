Coronavirus के बीच इंग्लैंड में खुला ये अजीबोगरीब बार, जहां जेल में बंद होने के बाद ही परोसा जाता है ड्रिंक

जेल में अपराधियों को उनके किये की सज़ा मिलती है. हालांकि इंग्लैंड में एक ऐसी भी जेल (Jail Themed Bar) है, जहां बंद होने के बाद ड्रिंक (Serving drink in jail) परोसी जाती है. अब आप ही सोचिए, ऐसी जेल में आने के लिए लोग दुखी होने के बजाय कितने एक्साइटेड होते होंगे? इंग्लैंड की ये जगह इस वक्त यहां एंडवेंचर और घूमने-फिरने के शौकीन लोगों की लिस्ट में टॉप पर बनी हुई है. चलिए आपको बताते है इस अनोखी जगह (most unique cocktail bar) के बारे में.

ये जेल लंदन (Shoreditch, London) में है. Alcotraz Cell Block Two One Two नाम की ये जगह जेल नहीं बल्कि दरअसल एक बार है. यहां आकर आपको बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस (most unique cocktail bar) मिलता है. इस बार की थीम भी अनोखी है और यहां आने का अनुभव भी. अब चूंकि ब्रिटेन (Britain) में कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते लॉकडाउन की पाबंदियां (Corona Lockdown) हटाई जा चुकी हैं, ऐसे में लोग इस जगह को खूब एंजॉय कर रहे हैं.

अनोखे बार (Weird Bar) के अजीबोगरीब नियम

बिल्कुल अलग थीम वाले इस कॉकटेल बार (Jail Themed Bar) में घुसते ही बिल्कुल किसी जेल जैसा माहौल दिखाई देता है. यहां आने वाले लोगों को ऑरेंज कलर के जंपसूट पहनने के लिए दिए जाते हैं. इसके बाद उन्हें यहां बनी सेल्स के अंदर बैठना होता है. दिलचस्प बात तो ये है कि यहां आने वाले लोगों को एल्कोहॉल स्मगलिंग (Alcohol Smuggling) का गेम दिया जाता है और उन्हें इसे खेलना होता है. स्मगलिंग में कामयाब होने के बाद ये अपनी सेल के अंदर बैठे एक एक्सपर्ट साथी के साथ बैठकर अपनी पसंदीदा ड्रिंक का लुत्फ उठाने को मिलता है.

Alcotraz Cell Block Two One Two नाम के इस बार को जेल की थीम में बनाया गया है. (Credit- Alcotraz)

मज़ेदार हैं बार से जुड़े हुए किस्से-कहानियां

कॉकटेल बार में आने के बाद आपको ड्रिंक्स का मेन्यू नहीं दिया जाता है. चूंकि ये जेल है, ऐसे में आपको ड्रिंक की स्मगलिंग करनी होती है, जिसमें यहां खड़े गार्ड आपकी छिपने में मदद करते हैं. इसके बाद मेटल डिटेक्टर के पास खड़े होकर सेल में जाने का इंतज़ार करना होता है. एक -एक करके लोग इसके अंदर जाते हैं. बार की ऑफिशियल साइट पर इस बार से जुड़ी हुई तमाम दिलचस्प जानकारियां दी गई हैं. इस बार में आने के लिए 35.99 पाउंड्स यानि भारतीय मुद्रा में करीब 3600 रुपये खर्च करने होते हैं. इसकी टिकट बार की वेबसाइट से ही बुक की जा सकती हैं.