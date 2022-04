इंग्लिश मालकिन की कोई बात नहीं सुनता था कुत्ता, पता चला सिर्फ समझ आती थी स्पैनिश !

Dog Does Not Listen to Owner : कुत्ता एडॉप्ट करने के बाद महिला उसे इंग्लिश में कमांड देती थी, लेकिन डॉग उसकी सारी बातें अनसुनी कर देता था. परेशान महिला को जब सच्चाई (Dog Knows only Spanish) पता चली तो उसे चक्कर आ गया.