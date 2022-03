जंगल में भी अपने ही देने लगे धोखा, छोटे भैंसे को बड़े भैसे ने टाइगर के सामने दिया धक्का

जंगल के जीवन उतनी ही संघर्षपूर्ण होता है जितना किसी विपदा में फंसने के बाद खुद को सुरक्षित निकाल पाने की जद्दोजहद. पहले जहां ऐसी तस्वीरें आती थी जिसे देखकर जानवरों में अपने बच्चों और प्रजाति के प्रति खास इमानदारी जान पर खेल जाने का जज़्बा दिखता था. मगर जो तस्वीरे सामने आई उसे देखकर कलेजा सिहर उठेगा. अपनों ने अपने को जबरदस्त धोखा दिया.

ट्विटर (Twitter) पर जंगल और शिकार का एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें अपने के धोखे की ज़बरदस्त मिसाल देखने को मिली. वीडियो में एक टाइगर ने एक भैसे को अपने जबड़ों से दबोचकर अपना शिकार बनाया है. अब आपको लगेगा कि इसमें ऐसा क्या खास है. तो ज़रा गौर से देखिएगा उस वीडियो को जिसे बहुत सारे लोग न सिर्फ शेयर कर रहे हैं. बल्कि उसकी तुलना उन लोगों से कर रहे हैं जो अपनों की पीठ पर छुरा घोंपते हैं. वीडियो को फेमस एक्टर रणदीप हुड्डा ने भी अपने ट्विटर पर शेयर किया (Famous actor Randeep Hooda also shared the video on his Twitter) जहां अब तक सवा लाख बार इसे देखा गया.

जानवर भी इंसानों की तरह भूलने लगे इंसानियत!

शिकार प्रकृति का नियत और जंगल में जीवनयापन की ज़रूरत है. मगर इस वीडियो को देखकर उस बेचारे भैंसे पर तरह आ रहा है जिसे अपनों ने ही धोखा देकर टाइगर का निवाला बनने पर मजबूर कर दिया. वो बेचारा भैंसा खुद को चीते के चंगलु से बचाने की कोशिश कर रहा था, शायद उसे अपनों के बैकअप का भी आसरा था. उसके इर्दगिर्द कई बड़े भैसे मौजूद थे. लिहाज़ा उसे लगा होगा कि जब उस पर हमला होगा सारा समुदाय उसके साथ खड़ा मिलेगा. उसे शिकार बनने से बचाएगा. मगर वहां तो कुछ और ही योजना थी. पास खड़े बड़े भैसे ने उस छोटे भैंसे को खुह दी टाइगर की ओर धक्का मारकर शिकार बनने में मदद की.

चीते के सामने चारा बनाकर डाला दिया

ये वीडियो सामने आने की देर थी कि कई तरह के रिएक्शन मिलने शुरु हो गए. जंगल में शेर या टाइगर भैंस का शिकार करते अक्सर देखे गए है. मगर यहां बात कुछ और ही थी. यहां उसे अपनों के धोखे का शिकार बनना पड़ा. जिससे मदद की उम्मीद थी वो जल्लाद बन गए. शायद खुद को टाइगर के हमले और नज़र से बचाने के लिए उस बड़े भैंसे ने छोटे और कमज़ोर भैंसे को चीते के सामने चारा बनाकर भेंट कर दिया. कई लोगों ने इस पर कमेंट्स भी किए. एक ने लिखा है कि जैसे इंसान इंसानियत भूल कर इंसानों के साथ धोखा करता है ठीक वैसे ही जंगल में होने लगा.