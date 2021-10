दुनिया के 'बेहतरीन' चोरों ने खुद कर दिया खुलासा- लूटने के लिए ऐसे घर होते हैं BEST

आज के समय में किसके साथ कौन सी घटना कब घट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. क्राइम के मामले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं. चोरी-मर्डर जैसे अपराध काफी कॉमन (Most Common Things Lead To Robbery) हो चुके हैं. ऐसे में कुछ ऐसे चोर, जिन्होंने अब अपराध की दुनिया को अलविदा कर दिया है और कुछ सिक्युरिटी एक्सपर्ट्स ने बताया है कि कैसे घरों में चोरी होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं. इन घरों को चोर लूटने के लिए बेस्ट (Best House To Rob) मानते हैं.

कई लोगों को ये डर रहता है कि कहीं उनके घर में चोरी ना हो जाए. घर को खाली छोड़ने से पहले लोग काफी बार सोचते हैं. घर में कई-कई ताले लगाने के बाद भी चोरियां हो जाती है. लेकिन अगर कुछ चीजों का ध्यान रखे, तो आप चोरों की नजर से बच सकते हैं. एक्सपर्ट्स ने मिलकर ऐसी लिस्ट बनाई है, जिसके आधार पर चोर डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस तरह के घर में चोरी करनी है. इस लिस्ट में मौजूद डिटेल्स दुनिया के कई ऐसे चोरों से डिस्कस कर बनाई गई है, जिन्होंने अब अपराध की दुनिया को अलविदा कर दिया है.

घर में अगर कुत्ते हैं, तो चोर वहां चोरी करने से पहले काफी सोचते हैं

चोरों से बातचीत कर बनाई रिपोर्ट

सिक्युरिटी वेबसाइट safe.co.uk ने कई चोरों का इंटरव्यू लिया. उन्होंने ऐसे चोरों से कंसल्ट किया, जिन्होंने अब चोरी छोड़ दी है. इस इंटरव्यू में ये पता किया गया कि आखिर चोर कैसे घरों को चोरी के लिए टारगेट करते हैं? इसके आधार पर बताया गया कि कैसे आप अपना घर चोरों की नजर से बचा सकते हैं. चोरों ने इसमें सबसे पहले बताया कि वैसे घर जो खाली है, उनके निशाने में टॉप पर रहता है. अगर चोरों को पता चले कि घर के लोग छुट्टी मनाने जा रहे हैं, तो उस घर को चोरी करने के लिए बेस्ट माना जाता है.

खाली घर चोरों के लिए बेस्ट माना जाता है

और ही कई चीजें हैं लिस्ट में शामिल

खाली घर के अलावा भी चोर कई बातें ध्यान में रखते हैं. ऐसे घर जहां कुत्ते ना हो, वो भी चोरो को काफी पसंद आता है. अगर घर में कुत्ता है, तो चोरी के चान्सेस काफी कम हैं. इसके अलावा वैसे घर जिसके बाहर लाइट जलती है, वो भी चोरों की नजर से बच जाती है. अगर किसी घर के बाहर लाइट नहीं जलती, तो वहां चोरी के चान्सेस बढ़ जाते हैं. इसके अलावा जिन घरों के बाहर कई चिट्ठियां और सामान फेंके रहते हैं, वहां भी चोर आसानी से घुस जाते हैं. उनके मुताबिक, या तो लंबे समय से घर में कोई है नहीं, या फिर अंदर रहने वाला लापरवाह है. इस कारण वो ऐसे घर को निशाना बनाते हैं.