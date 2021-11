बतख के अंडों से निकल रहा है काला योक, वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए गुत्थी !

Black Yolk Eggs : दुनिया में कभी-कभी कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें (Weird Things Around The World) होती हैं कि वैज्ञानिक (Scientist Baffled over Black Yolk Eggs) भी कुछ देर के लिए चकरा जाएं. कुछ ऐसा ही इस वक्त हो रहा है चीन के ज़ेजियांग प्रांत (Zhejiang Province) में. यहां की हैंगज़ाउ सिटी (Hangzhou City) में एक शख्स के घर पली बतखों ने अचानक ऐसे अंडे देने शुरू कर दिए हैं, जिसके अंदर से काला योक (Black Yolk Eggs In China) निकल रहा है. आमतौर पर पीले रंग के योक की जगह बर्तन में काले योक देखकर ये शख्स खुद दंग रह गया. इस वक्त काले योक वाले ये अंडे चीन की सोशल मीडिया से लेकर विशेषज्ञों के बीच भी रहस्यमय पहेली बने हुए हैं.