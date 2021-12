Corona के संपर्क में आते ही चमकने लगेगा फेस मास्क, वैज्ञानिकों का नया आविष्कार !

Corona Face Mask : कोरोना वायरस (Coronavirus) के नए-नए वैरिएंट्स (Corona New Variant Omicron) के सामने आने के साथ ही वैज्ञानिकों (Scientists Developed Advanced Face Mask) के लिए ये चुनौती बढ़ गई है कि इस वायरस को डिटेक्ट करने के आसान टेस्ट किट बनाए जाएं. जहां एक तरफ वैक्सीन (Corona Vaccine) पर लगातार रिसर्च हो रही है, वहीं अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसा फेस मास्क (Face Mask Glows When it Detects Covid) भी तैयार कर लिया है, जो कोविड (Covid-19) के संपर्क में आने के बाद अंधेरे में चमकने लगेगा. जापानी वैज्ञानिकों (Japanese Scientists) का ये आविष्कार कोरोना के प्रसार को रोकने में फायदेमंद हो सकता है.